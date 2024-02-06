Американец побил рекорд результативности КХЛ среди иностранных хоккеистов

Американец Буше побил рекорд Марека по результативности в КХЛ среди иностранцев

Форвард «Авангарда» Рид Буше забросил три шайбы в ворота СКА и достиг отметки 73 очка за сезон. Американец побил рекорд чеха Яна Марека, который в сезоне 2008/09 набрал 72 очка в составе магнитогорского «Металлурга»

Рид Буше (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Американский форвард омского «Авангарда» Рид Буше побил рекорд КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат для иностранных хоккеистов.

Во вторник, 6 февраля, Буше сделал хет-трик в матче против петербургского СКА (9:5). На счету 30-летнего американца стало 73 (42+31) очка в 56 матчах.

Буше побил рекорд чеха Яна Марека, который в сезоне 2008/09 набрал 72 очка в составе магнитогорского «Металлурга».

Буше стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 40 шайб за один регулярный чемпионат. Ранее это удавалось Сергею Мозякину (48, 2016/17) и Дмитрию Яшкину (40, 2022/23).

«Авангард» и СКА забросили на двоих 14 шайб, этот матч стал самым результативным для обеих команд в истории КХЛ.

Предыдущий рекорд СКА — 13 шайб в матче с «Югрой» (9:4, 23 сентября 2016 года). Предыдущий рекорд «Авангарда» — 13 шайб в матче с «Витязем» (8:5, 8 сентября 2014-го).

Кроме того, СКА впервые в истории КХЛ пропустил девять шайб за один матч.