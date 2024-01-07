Кокорин забил первый за месяц гол за «Арис» в чемпионате Кипра: видео

Кокорин забил первый за месяц гол в чемпионате Кипра: видео

Российский нападающий «Ариса» отличился в игре 18-го тура против «Омонии». Всего у Кокорина пять голов в 16 матчах за кипрский клуб в нынешнем сезоне

Александр Кокорин (Фото: ФК "Арис")

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол в домашнем матче 18-го тура чемпионата Кипра против «Омонии».

После первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев. Голы забили бразилец Кажу (29-я минута) и Кокорин (45+5).

Для Кокорина это первый гол с начала декабря прошлого года. Всего 32-летний россиянин провел 16 матчей в нынешнем сезоне и забил пять мячей.

«Арис» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице (32 очка), «Омония» — третье (35).

Кокорин в прошлом сезоне был признан лучшим игроком чемпионата Кипра, а также помог «Арису» впервые стать чемпионом страны. 5 сентября итальянская «Фиорентина» снова отдала россиянина в аренду «Арису».