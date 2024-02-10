Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров выздоровел и вернулся к работе
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оправился от болезни и вернулся к исполнению своих обязанностей. Московский клуб КХЛ опубликовал в своем телеграм-канале фото с тренировки, на которой присутствовал тренер.
54-летний Федоров пропустил восемь матчей команды из-за болезни. В них ЦСКА одержал три победы и потерпел пять поражений. В том числе армейцы уступили в четырех последних встречах.
Следующий матч ЦСКА проведет 11 февраля в гостях с подмосковным «Витязем».
ЦСКА, который в прошлом сезоне завоевал Кубок Гагарина, опустились на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
Федоров, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», начал тренерскую карьеру в 2021 году и во главе ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина в двух сезонах подряд. Он также дважды был признан тренером сезона в КХЛ.
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