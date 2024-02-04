В матче московского «Динамо» установили два рекорда по хет-трикам в КХЛ

В КХЛ установили рекорд по количеству хет-триков за сезон

Форвард Седрик Пакетт забил «Локомотиву» три гола за шесть минут и десять секунд — это самый быстрый хет-трик московского «Динамо» в КХЛ и рекордный 31-й для одной «регулярки» в лиге

Седрик Пакетт (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт забросил три шайбы в матче с ярославским «Локомотивом», оформив самый быстрый хет-трик клуба в КХЛ.

После двух периодов счет в матче 3:2. Пакетт забил на 9-й, 13-й и 15-й минутах — всего на три шайбы у него ушло шесть минут и десять секунд.

На счету канадца уже второй хет-трик за месяц. В предыдущий раз он забросил три шайбы нижегородскому «Торпедо» 13 января (6:1).

Кроме того, хет-трик Пакетта стал 31-м в текущем регулярном чемпионате, что является рекордом КХЛ — в прошлом сезоне их было 30 на все команды.

Результаты матчей игрового дня:

«Барыс» — «Амур» — 2:3 после овертайма;

«Витязь» — «Куньлунь» — 2:4;

«Салават Юлаев» — СКА — 3:4;

«Торпедо» — «Северсталь» — 2:3;

ЦСКА — «Автомобилист» — 4:5 после буллитов;

«Динамо» (Минск) — «Адмирал» — 4:0.