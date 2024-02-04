В КХЛ установили рекорд по количеству хет-триков за сезон
Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт забросил три шайбы в матче с ярославским «Локомотивом», оформив самый быстрый хет-трик клуба в КХЛ.
После двух периодов счет в матче 3:2. Пакетт забил на 9-й, 13-й и 15-й минутах — всего на три шайбы у него ушло шесть минут и десять секунд.
На счету канадца уже второй хет-трик за месяц. В предыдущий раз он забросил три шайбы нижегородскому «Торпедо» 13 января (6:1).
Кроме того, хет-трик Пакетта стал 31-м в текущем регулярном чемпионате, что является рекордом КХЛ — в прошлом сезоне их было 30 на все команды.
Результаты матчей игрового дня:
«Барыс» — «Амур» — 2:3 после овертайма;
«Витязь» — «Куньлунь» — 2:4;
«Салават Юлаев» — СКА — 3:4;
«Торпедо» — «Северсталь» — 2:3;
ЦСКА — «Автомобилист» — 4:5 после буллитов;
«Динамо» (Минск) — «Адмирал» — 4:0.
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