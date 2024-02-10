Большунов завоевал второе золото на Спартакиаде, выиграв 19-ю гонку кряду
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем скиатлона на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Тюмени.
Лыжник преодолел дистанцию 20 км за 52 минуты 30,7 секунды. Вторым стал Илья Семиков (отставание 1,5 секунды), третье место занял Артем Мальцев (+3,9).
У женщин в скиатлоне победила олимпийская чемпионка Вероника Степанова.
Накануне Большунов стал лучшим на Спартакиаде в спринте классическим стилем.
Большунов ранее в этом сезоне одержал победы во всех стартах на шести этапах Кубка России — в 17 гонках.
27-летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпиад. Один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».
Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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