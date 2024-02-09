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Большунов завоевал золото Спартакиады в спринте, выиграв 18-ю гонку кряду

Большунов завоевал золото Спартакиады в лыжном спринте, выиграв 18-ю гонку кряду
В тройку лучших по итогам спринта классическим стилем в Тюмени также попали Сергей Ардашев и Алексей Червоткин. В женском спринте лучшей стала Анастасия Фалеева
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринта классическим стилем на Спартакиаде сильнейших, которая проходит в Тюмени.

В финальном забеге Большунов показал результат 4 минуты 11,54 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание 0,61 секунды), третье — Алексей Червоткин (+1,85).

У женщин в спринте лучшей стала Анастасия Фалеева (4.46,49), опередившая Веронику Степанову (+0,83) и Дарью Непряеву (+2,96).

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Большунов ранее в этом сезоне одержал победы во всех стартах на шести этапах Кубка России — 17 гонок.

27-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Один раз он становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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