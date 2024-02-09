Большунов завоевал золото Спартакиады в спринте, выиграв 18-ю гонку кряду
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринта классическим стилем на Спартакиаде сильнейших, которая проходит в Тюмени.
В финальном забеге Большунов показал результат 4 минуты 11,54 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание 0,61 секунды), третье — Алексей Червоткин (+1,85).
У женщин в спринте лучшей стала Анастасия Фалеева (4.46,49), опередившая Веронику Степанову (+0,83) и Дарью Непряеву (+2,96).
Большунов ранее в этом сезоне одержал победы во всех стартах на шести этапах Кубка России — 17 гонок.
27-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Один раз он становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».
Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько