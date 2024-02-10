Олимпийская чемпионка Степанова завоевала золото Спартакиады в скиатлоне
Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова стала победительницей скиатлона на Спартакиаде сильнейших, которая проходит в Тюмени.
Лыжница преодолела дистанцию 20 км за 59 минут 46,4 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова (отставание 12,4 секунды), третье место заняла Мария Истомина (+12,5).
В скиатлоне лыжница первые 10 км преодолевают классическим стилем, вторые 10 км — свободным.
Накануне 23-летняя Степанова была второй в спринте классическим стилем.
Степанова дебютировала на Кубке мира в 2021 году. После победы российских лыжниц в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине стала самой молодой чемпионкой Игр в истории лыжных гонок. В Пекине помимо триумфальной эстафеты она приняла участие в спринте, в котором финишировала на седьмом месте.
Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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