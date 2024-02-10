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Олимпийская чемпионка Степанова завоевала золото Спартакиады в скиатлоне

Олимпийская чемпионка Степанова завоевала золото Спартакиады в скиатлоне
Вероника Степанова завоевала вторую медаль на Спартакиаде после серебра в спринте. Второй стала Анастасия Кулешова, третьей — Мария Истомина
Вероника Степанова
Вероника Степанова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова стала победительницей скиатлона на Спартакиаде сильнейших, которая проходит в Тюмени.

Лыжница преодолела дистанцию 20 км за 59 минут 46,4 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова (отставание 12,4 секунды), третье место заняла Мария Истомина (+12,5).

В скиатлоне лыжница первые 10 км преодолевают классическим стилем, вторые 10 км — свободным.

Накануне 23-летняя Степанова была второй в спринте классическим стилем.

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Степанова дебютировала на Кубке мира в 2021 году. После победы российских лыжниц в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине стала самой молодой чемпионкой Игр в истории лыжных гонок. В Пекине помимо триумфальной эстафеты она приняла участие в спринте, в котором финишировала на седьмом месте.

Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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лыжи Вероника Степанова Спартакиада
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