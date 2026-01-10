Украинская гимнастка заявила, что без России соревнования «стали честнее»

По словам Высочанской, российских гимнастов «не сильно ждут» на международной арене. Российские власти неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов

Мария Высочанская (Фото: Global Look Press)

Художественная гимнастика стала более честной и интересной без участия российских спортсменок. Об этом сайту Oboz заявила украинская гимнастка Мария Высочанская.

«Так сложилось, что Россия в художественной гимнастике имела очень большой вес, но сейчас из-за того, что было отстранение, это немного изменилось. Гимнастика стала более честной, интересной для многих. И не скажу, что их (российских спортсменов. — РБК) там сильно ждут, но они очень много делают, чтобы там все же быть. И очень много делают в информационном плане. Это очень сложно», — сказала Высочанская.

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации. Однако в начале марта 2025 года FIG начала выдавать нейтральный статус россиянам.

Конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) в ноябре проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.

После решения European Gymnastics россияне могут выступать на чемпионатах Европы. Ближайший ЧЕ по художественной гимнастике пройдет в мае в Варне (Болгария), по спортивной гимнастике — в августе в Загребе (Хорватия).

Российские власти неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».