European Gymnastics допустил российских спортсменов к своим турнирам
Конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России (ФГР).
Конгресс прошел с 28 по 29 ноября в Праге.
Решение касается всех пяти видов спорта, входящих в компетенцию European Gymnastics: спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.
«Решение о возвращении российских спортсменов на европейские соревнования является значимым шагом к восстановлению равенства, уважения и объективности в международном спорте», — сказал глава ФГР Олег Белозеров.
Для двух олимпийских видов спорта — спортивной и художественной гимнастики — открывается доступ к квалификационным турнирам, на которых проходит отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В третьем олимпийском виде — прыжках на батуте — спортсмены могут отбираться на Олимпийские игры, минуя европейские соревнования.
Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать нейтральные статусы российским спортсменам, которые были отстранены с 2022 года, в марте 2025-го. При этом до решения European Gymnastics они не могли выступать на чемпионатах Европы. Ближайший ЧЕ по художественной гимнастике пройдет в мае в Варне (Болгария), по спортивной гимнастике — в августе в Загребе (Хорватия).
