Международная федерация гимнастики решила сменить название
Международная федерация гимнастики (FIG) провела ребрендинг — теперь она называется World Gymnastics. Об этом сообщается на сайте организации.
«Название World Gymnastics подчеркивает нашу роль как глобального центра для спортсменов, тренеров, болельщиков и партнеров. Это изменение выходит далеко за рамки простого ребрендинга. Это обещание вывести спорт на новый уровень и сделать гимнастику доступной во всем мире», — сказал глава федерации Моринари Ватанабэ.
В World Gymnastics входят семь гимнастических дисциплин: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, спортивная аэробика, спортивная акробатика, прыжки на батуте, паркур.
В октябре о переименовании с 1 января 2026 года в World Tennis объявила Международная федерация тенниса (ITF).
