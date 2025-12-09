Международная федерация гимнастики решила сменить название

Организация теперь называется World Gymnastics

Фото: World Gymnastics

Международная федерация гимнастики (FIG) провела ребрендинг — теперь она называется World Gymnastics. Об этом сообщается на сайте организации.

«Название World Gymnastics подчеркивает нашу роль как глобального центра для спортсменов, тренеров, болельщиков и партнеров. Это изменение выходит далеко за рамки простого ребрендинга. Это обещание вывести спорт на новый уровень и сделать гимнастику доступной во всем мире», — сказал глава федерации Моринари Ватанабэ.

В World Gymnastics входят семь гимнастических дисциплин: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, спортивная аэробика, спортивная акробатика, прыжки на батуте, паркур.

В октябре о переименовании с 1 января 2026 года в World Tennis объявила Международная федерация тенниса (ITF).