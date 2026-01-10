Хачанов и Рублев сыграют в финале парного разряда на турнире в Гонконге

Карен Хачанов и Андрей Рублев (Фото: Global Look Press)

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли в финал парного разряда на турнире ATP в Гонконге.

В полуфинале россияне победили американца Василия Киркова и голландца Барта Стивенса. Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 10:8.

В финальном матче Хачанов и Рублев встретятся с итальянцами Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего.

Ранее в одиночном разряде Хачанов вылетел со второго круга турнира в Гонконге, уступив американцу Майклу Мо, а Рублев 10 января не смог выйти в финал, проиграв итальянцу Лоренцо Музетти.

28-летний Рублев занимает 16-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.

29-летний Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации.

Турнир категории ATP 250 в Гонконге с призовым фондом $700 тыс. завершится 11 января.