Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в Гонконге
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в Гонконге.
В полуфинале 28-летний Рублев, третий сеяный, уступил итальянцу Лоренцо Музетти, первому номеру посева, со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4.
Следующим соперником Музетти (седьмой номер рейтинга ATP) станет победитель матча между представителем Казахстана Александром Бубликом и американцем Маркосом Гироном.
Для Рублева это 46-й полуфинал турнира ATP в карьере, до этой стадии он добрался впервые с июля 2025 года (в мексиканском Лос-Кабосе).
Россиянин занимает 16-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.
23-летний Музетти является седьмой ракеткой мира. В его активе две победы на турнирах ATP.
Турнир категории ATP 250 в Гонконге с призовым фондом $700 тыс. завершится 11 января.
