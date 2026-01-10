Рублев проиграл Музетти и не смог выйти в финал турнира ATP в Гонконге

В полуфинале Андрей Рублев уступил итальянцу Лоренцо Музетти со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4

Андрей Рублев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в Гонконге.

В полуфинале 28-летний Рублев, третий сеяный, уступил итальянцу Лоренцо Музетти, первому номеру посева, со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4.

Следующим соперником Музетти (седьмой номер рейтинга ATP) станет победитель матча между представителем Казахстана Александром Бубликом и американцем Маркосом Гироном.

Для Рублева это 46-й полуфинал турнира ATP в карьере, до этой стадии он добрался впервые с июля 2025 года (в мексиканском Лос-Кабосе).

Россиянин занимает 16-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.

23-летний Музетти является седьмой ракеткой мира. В его активе две победы на турнирах ATP.

Турнир категории ATP 250 в Гонконге с призовым фондом $700 тыс. завершится 11 января.