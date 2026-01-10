 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 2,1 x 3,8 2 3,15 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,65 x 3,5 2 6,1 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 1,95 x 3,95 2 3,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 3,85 x 3,5 2 1,97 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,7 x 3,6 2 5,2 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,16 x 8 2 14 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,7 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в Гонконге

Рублев проиграл Музетти и не смог выйти в финал турнира ATP в Гонконге
В полуфинале Андрей Рублев уступил итальянцу Лоренцо Музетти со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в Гонконге.

В полуфинале 28-летний Рублев, третий сеяный, уступил итальянцу Лоренцо Музетти, первому номеру посева, со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4.

Следующим соперником Музетти (седьмой номер рейтинга ATP) станет победитель матча между представителем Казахстана Александром Бубликом и американцем Маркосом Гироном.

Рублев впервые с июля 2025 года вышел в полуфинал турнира ATP
Спорт
Андрей Рублев

Для Рублева это 46-й полуфинал турнира ATP в карьере, до этой стадии он добрался впервые с июля 2025 года (в мексиканском Лос-Кабосе).

Россиянин занимает 16-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.

23-летний Музетти является седьмой ракеткой мира. В его активе две победы на турнирах ATP.

Турнир категории ATP 250 в Гонконге с призовым фондом $700 тыс. завершится 11 января.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
теннис Андрей Рублев (теннисист)
Материалы по теме
Рублев впервые с июля 2025 года вышел в полуфинал турнира ATP
Спорт
Рублев принес сборной мира победу на выставочном турнире в Шэньчжэне
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Биатлонистке Халили диагностировали астенический синдром Спорт, 15:27
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска из-за эротических дипфейков Политика, 15:23
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене Спорт, 14:56
«Известия» узнали о планах открыть танковое училище в Челябинской области Общество, 14:56
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Плющенко фразой «своих не бросаем» объяснил возвращение Костылевой Спорт, 14:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Медведев показал возможный ответ на размещение войск из Европы на Украине Политика, 14:20
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в Гонконге Спорт, 14:08
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову Политика, 14:07
Финляндия официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин Политика, 14:01
Французский футболист погиб в 22 года при попытке сделать фото у водопада Спорт, 13:53
Как выглядит ситуация в Шереметьево после окончания сильнейшего снегопада Общество, 13:46