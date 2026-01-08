 Перейти к основному контенту
Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 3,1 x 3,65 2 2,3 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,5 x 4,4 2 6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,6 x 4,2 2 5,8 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,6 x 3,6 2 1,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,4 x 3,55 2 1,63 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Хачанов проиграл 285-й ракетке мира на турнире ATP в Гонконге

17-я ракетка мира Карен Хачанов проиграл американцу Майклу Мо со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)
Карен Хачанов&nbsp;
Карен Хачанов  (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист и 17-я ракетка мира Карен Хачанов уступил американцу Майклу Мо во втором круге турнира категории ATP 250 в Гонконге. Призовой фонд турнира составляет более $700 тыс.

Матч длился 2 часа и 2 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) в пользу американца. В 1/4 финала турнира Мо, располагающийся на 285-м месте в рейтинге ATP, встретится с соотечественником Маркосом Хироном.

На счету 29-летнего Хачанова семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшие результаты теннисиста на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). Помимо этого, в 2021 году он завоевал серебро Олимпийских игр в одиночном разряде и выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Турнир в Гонконге завершится 11 января. Он относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии «хард». Из российских спортсменов турнир в одиночном разряде выигрывал Андрей Рублев (2024), а в парном — Андрей Ольховский (1996).

Авторы
Теги
Полина Мельникова
теннис Карен Хачанов ATP
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Жителей Москвы предупредили о сильной метели Город, 14:08
МИД назвал парижскую декларацию созданием опасной для Европы «оси войны» Политика, 13:57
Фермеры перекрыли центр Парижа. Видео Политика, 13:54
Глава Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после разговора с Трампом Политика, 13:52
Хачанов проиграл 285-й ракетке мира на турнире ATP в Гонконге Спорт, 13:49
В подмосковном Монино произошел пожар Общество, 13:33
В Лондоне признали нереальным обещанное число миротворцев для Украины Политика, 13:25
Трамп признался, что опасался «катастрофы Картера» в Венесуэле Политика, 13:18
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Костылева вернулась к Плющенко после конфликта тренера с ее матерью Спорт, 13:01
Джим Роджерс дал прогноз цен на золото и серебро в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 13:00
ВС России ударили по работающим в интересах ВСУ энергообъектам Политика, 12:55
Демин рассказал о детской мечте после «невероятной» игры в матче НБА Спорт, 12:48