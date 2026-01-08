Хачанов проиграл 285-й ракетке мира на турнире ATP в Гонконге

17-я ракетка мира Карен Хачанов проиграл американцу Майклу Мо со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)

Карен Хачанов (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист и 17-я ракетка мира Карен Хачанов уступил американцу Майклу Мо во втором круге турнира категории ATP 250 в Гонконге. Призовой фонд турнира составляет более $700 тыс.

Матч длился 2 часа и 2 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) в пользу американца. В 1/4 финала турнира Мо, располагающийся на 285-м месте в рейтинге ATP, встретится с соотечественником Маркосом Хироном.

На счету 29-летнего Хачанова семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшие результаты теннисиста на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). Помимо этого, в 2021 году он завоевал серебро Олимпийских игр в одиночном разряде и выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Турнир в Гонконге завершится 11 января. Он относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии «хард». Из российских спортсменов турнир в одиночном разряде выигрывал Андрей Рублев (2024), а в парном — Андрей Ольховский (1996).