ЦСКА впервые в КХЛ проиграл «Куньлуню» с разницей больше одной шайбы
Московский ЦСКА уступил пекинскому «Куньлуню» со счетом 0:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Дубль сделал Цзян Фу (12-я и 24-я минуты), также отличился Тайлер Граовац (60).
Голкипер «Куньлуня» Патрик Рибар первый раз в сезоне, который он начинал в московском «Спартаке», сыграл на ноль.
«Куньлунь» выиграл пятый матч подряд, ЦСКА потерпел четвертое кряду поражение.
Кроме того, армейцы впервые проиграли «Куньлуню» с разницей больше чем в одну шайбу. Всего китайский клуб выиграл у ЦСКА лишь третий раз в основное время в 23 встречах.
ЦСКА набрал 57 очков в 43 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 42 очками в 43 встречах расположился на девятой строчке.
ЦСКА в следующем матче 13 января примет московский «Спартак», «Куньлунь» днем ранее в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой».
Другие результаты дня:
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:7;
«Динамо» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:2 ОТ.
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