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ЦСКА впервые в КХЛ проиграл «Куньлуню» с разницей больше одной шайбы

Московский клуб уступил со счетом 0:3 и потерпел четвертое поражение подряд. «Куньлунь» выиграл уже пятый матч кряду
Фото: Максим Константинов / ТАСС
Фото: Максим Константинов / ТАСС

Московский ЦСКА уступил пекинскому «Куньлуню» со счетом 0:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль сделал Цзян Фу (12-я и 24-я минуты), также отличился Тайлер Граовац (60).

Голкипер «Куньлуня» Патрик Рибар первый раз в сезоне, который он начинал в московском «Спартаке», сыграл на ноль.

ЦСКА проиграл минскому «Динамо» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ
Спорт
Вратарь Иван Просветов

«Куньлунь» выиграл пятый матч подряд, ЦСКА потерпел четвертое кряду поражение.

Кроме того, армейцы впервые проиграли «Куньлуню» с разницей больше чем в одну шайбу. Всего китайский клуб выиграл у ЦСКА лишь третий раз в основное время в 23 встречах.

ЦСКА набрал 57 очков в 43 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 42 очками в 43 встречах расположился на девятой строчке.

ЦСКА в следующем матче 13 января примет московский «Спартак», «Куньлунь» днем ранее в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой».

Другие результаты дня:

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:7;

«Динамо» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:2 ОТ.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Куньлунь Ред Стар
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