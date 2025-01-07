ЦСКА проиграл минскому «Динамо» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

Московский ЦСКА проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:2

Вратарь Иван Просветов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Московский ЦСКА проиграл минскому «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 0:2.

В составе хозяев шайбы забросили Кристофер Тирни (23-я минута) и Вадим Мороз (36).

ЦСКА, потерпевший третье поражение подряд в КХЛ, набрал 57 очков в 42 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 53 очками в 43 встречах расположилось на шестой строчке той же конференции.

В следующем матче «Динамо» 10 января примет новосибирскую «Сибирь», ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Куньлунью».