«Куньлунь» забрал из списка отказов КХЛ голкипера «Спартака»
Китайский «Куньлунь Ред Стар» забрал словацкого вратаря московского «Спартака» Патрика Рибара из списка отказов. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.
Рибар выступал за «Спартак» с 2022 года. В нынешнем сезоне 31-летний словак потерял место основного голкипера московского клуба. Он провел только 12 матчей (семь побед), пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 90,8% бросков.
Основным голкипером «Спартака» является Дмитрий Николаев; накануне состав «красно-белых» в результате обмена с нижнекамским «Нефтехимиком» пополнил вратарь Артем Загидулин, с которым был заключен контракт до 2026 года.
«Спартак» занимает второе место в Западной конференции, набрав 53 очка в 37 матчах. «Куньлунь» с 32 очками в 38 встречах расположился на десятой строчке.
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