«Куньлунь» забрал из списка отказов КХЛ голкипера «Спартака»

Словак Патрик Рибар, который в нынешнем сезоне потерял место основного голкипера московского клуба, продолжит карьеру в китайском «Куньлуне»

Патрик Рибар (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Китайский «Куньлунь Ред Стар» забрал словацкого вратаря московского «Спартака» Патрика Рибара из списка отказов. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Рибар выступал за «Спартак» с 2022 года. В нынешнем сезоне 31-летний словак потерял место основного голкипера московского клуба. Он провел только 12 матчей (семь побед), пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 90,8% бросков.

Основным голкипером «Спартака» является Дмитрий Николаев; накануне состав «красно-белых» в результате обмена с нижнекамским «Нефтехимиком» пополнил вратарь Артем Загидулин, с которым был заключен контракт до 2026 года.

«Спартак» занимает второе место в Западной конференции, набрав 53 очка в 37 матчах. «Куньлунь» с 32 очками в 38 встречах расположился на десятой строчке.