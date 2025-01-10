«Вашингтон» отправил в фарм-клуб российского хоккеиста

Иван Мирошниченко провел в нынешнем сезоне НХЛ 18 матчей и набрал 3 (1+2) очка

Иван Мирошниченко (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» отправил в фарм-клуб в Американской хоккейной лиге (АХЛ) российского форварда Ивана Мирошниченко. Об этом сообщается на сайте команды НХЛ.

20-летний Мирошниченко в нынешнем сезоне набрал 3 (1+2) очка в 18 матчах в НХЛ. В основу его подняли в ноябре, когда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сломал ногу.

Вместо Мирошниченко в основной состав из фарм-клуба был вызван форвард Итен Фрэнк, у которого 28 (20+8) очков в 35 матчах за «Херши» в АХЛ.

Мирошниченко дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, когда провел за «Вашингтон» 21 матч, забросив две шайбы и сделав четыре ассиста.

В марте 2021 года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина. Он прошел лечение в Германии и уже в июне вернулся к тренировкам. В июле Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим 20-м номером.