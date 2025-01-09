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Овечкин вошел в топ-30 по числу матчей в истории НХЛ

Овечкин вошел в топ-30 по числу матчей в истории НХЛ
Овечкин является лидером по играм в НХЛ среди россиян. Из действующих игроков НХЛ больше матчей провели канадский защитник «Каролины» Брент Бёрнс (1456) и американский защитник «Сент-Луиса» Райан Сутер (1486)
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:1 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев дублем отметился Пьер-Люк Дюбуа (20-я и 65-я минуты), в составе гостей шайба на счету Конора Гарланда (40).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин впервые в сезоне не набрал очков в двух матчах подряд. На его счету 30 очков (19 голов и 11 передач) очков в сезоне.

Российский форвард вошел в топ-30 по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ — 1451. Овечкин является лидером по этому показателю среди россиян, вторым идет Алексей Ковалев — 1316.

Из действующих игроков НХЛ больше матчей провели занимающий 29-е место канадский защитник «Каролины Харрикейнз» Брент Бёрнс (1456) и американский защитник «Сент-Луис Блюз» Райан Сутер (1486, 25-е место). Рекордсменом по числу игр является Патрик Марло (1779).

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Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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