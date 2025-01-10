Чемпионка US Open отказалась от антисептика в Австралии, опасаясь допинга
Британская теннисистка Эмма Радукану, чемпионка US Open 2021 года, рассказала, что перед стартом Australian Open отказалась от обработки антисептическим спреем укусов насекомых, опасаясь возможного допинг-скандала.
«Вчера меня очень сильно покусали муравьи или что-то в этом роде, и у меня возникла аллергическая реакция. Все распухло. Кто-то дал мне антисептический спрей, чтобы попытаться облегчить укусы, но я отказалась. Я сидела с опухшей лодыжкой и рукой и подумала: «Я просто собираюсь это перетерпеть, потому что не хочу рисковать», — цитирует Радукану talkSPORT.
В прошлом году сразу двое топ-теннисистов попали в допинг-скандал. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер избежал дисквалификации после положительной допинг-пробы на стероид клостебол, объяснив это тем, что запрещенное вещество было в спрее его массажиста. Спортивный арбитражный суд (CAS) в апреле рассмотрит апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по этому делу.
Полька Ига Свёнтек, занимающая сейчас второе место в рейтинге WTA, сдала положительную допинг-пробу на триметазидин из-за загрязненного препарата мелатонина, который она использовала из-за проблем со сном. В итоге она получила только месяц дисквалификации.
Матчи основной сетки Australian Open начнутся 12 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн. Радукану в первом круге сыграет против россиянки Екатерины Александровой.
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