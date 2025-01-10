Российский чемпион мира по рапиду рассказал о побеге от отца из-за побоев

Чемпион мира по рапиду Мурзин рассказал о побеге от отца в 11 лет из-за побоев

По словам Володара Мурзина, его отец всегда вел себя неадекватно, избивал его с сестрами, заставлял играть в шахматы до потери сил. Когда ему было 11 лет, у семьи появилась возможность уехать от отца, что они и сделали

Володар Мурзин (Фото: Sylvia Lederer / XinHua / Global Look Press)

Российский гроссмейстер Володар Мурзин, чемпион мира по рапиду, рассказал в интервью «Чемпионату», что в 11 лет ему с семьей пришлось сбежать от отца из-за жестокого обращения.

«Меня он начал постоянно бить с семи лет, старшую сестру лопатой ударил, когда они со средней сестрой приехали к нему в гости, маме угрожал, оскорблял. Рукоприкладство в отношении всех домашних для него было в порядке вещей», — сказал 18-летний Мурзин.

По словам Мурзина, когда появилась возможность сбежать от отца, его семья это сразу сделала. «Мне тогда было 11 лет, и я незадолго до этого выиграл детский чемпионат Европы. <...> Последовало предложение, и мы убежали из Нижнего Тагила в Химки в служебную квартиру, в которой и сейчас живем», — добавил шахматист.

Мурзин отметил, что отец постоянно говорил, что «шахматы — это игра дьявола», но при этом заставлял играть до потери сил. «Даже мои успехи никак не влияли на ситуацию. Он просто вел себя неадекватно. Утверждал, что голову надо мыть только сырыми яйцами, брал яйцо и мог разбить о мою голову, о головы сестер. В случае возражений мог головой об стену припечатать», — рассказал Мурзин.

Российский гроссмейстер в конце прошлого года выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам, который прошел в Нью-Йорке. За свою победу он получил $90 тыс. призовых.