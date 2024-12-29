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Путин поздравил 18-летнего шахматиста Мурзина с победой на ЧМ по рапиду

Путин поздравил 18-летнего Мурзина с победой на ЧМ по быстрым шахматам
Путин направил Мурзину поздравительную телеграмму, в которой отметил мастерство, выдержку и отличную подготовку 18-летнего гроссмейстера
Володар Мурзин
Володар Мурзин (Фото: Федерация шахмат России)

Победитель чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке Володар Мурзин убедительно подтвердил высокий авторитет отечественной шахматной школы, говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина 18-летнему гроссмейстеру.

Путин поздравил Мурзина с победой и отметил, что он блестяще справился с поставленной задачей, «продемонстрировал мастерство, выдержку, отличную подготовку».

«И конечно, отрадно, что весь пьедестал почета заняли российские спортсмены», — отметил Путин.

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира по рапиду
Спорт
Володар Мурзин

Мурзин набрал 10 очков в 13 партиях, обыграв в том числе Фабиано Каруану, Хикару Накамуру и Рамешбабу Прагнанандху, а также сыграл вничью с Анишем Гири и Левоном Ароняном.

Серебро завоевал Александр Грищук, бронзу — Ян Непомнящий (по 9,5 очка).

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Анна Сатдинова
шахматы Владимир Путин Володар Мурзин
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