Российская теннисистка Панова выиграла турнир WTA в Аделаиде в парном разряде

Российская теннисистка выиграла турнир в Аделаиде в парном разряде

Александра Панова и китаянка Го Ханьюй обыграли в финальном матче бразильянку Беатрис Хаддад-Майю и немку Лауру Зигемунд

Го Ханьюй и Александра Панова (Фото: Mark Brake / Getty Images)

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй стали победительницами турнира WTA в Аделаиде (Австралия) в парном разряде.

В финале они обыграли бразильянку Беатрис Хаддад-Майю и немку Лауру Зигемунд со счетом 7:5, 6:4.

35-летняя Панова выиграла свой десятый турнир WTA в парном разряде. Для 26-летней Го Ханьюй это четвертый трофей.

За свою победу Панова и Го Ханьюй получат $54,3 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Финалисткам достанется $33 тыс. и 325 очков.