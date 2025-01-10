Российская теннисистка выиграла турнир в Аделаиде в парном разряде
Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй стали победительницами турнира WTA в Аделаиде (Австралия) в парном разряде.
В финале они обыграли бразильянку Беатрис Хаддад-Майю и немку Лауру Зигемунд со счетом 7:5, 6:4.
35-летняя Панова выиграла свой десятый турнир WTA в парном разряде. Для 26-летней Го Ханьюй это четвертый трофей.
За свою победу Панова и Го Ханьюй получат $54,3 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Финалисткам достанется $33 тыс. и 325 очков.
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