Россиянка не смогла доиграть полуфинальный матч турнира WTA в Аделаиде
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла доиграть полуфинальный матч турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде.
Россиянка отказалась продолжать встречу против американки Мэдисон Киз при счете 5:7, 7:5, 3:0 в пользу соперницы. Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты.
После первого сета Самсонова брала медицинскую паузу.
В решающей встрече турнира Киз сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и Юлией Путинцевой из Казахстана.
26-летняя Самсонова занимает 26-е место в рейтинге WTA. На счету теннисистки пять побед на турнирах WTA. Лучшим результатом Самсоновой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и US Open (2022, 2024).
Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,064 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Латвии Елена Остапенко.
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