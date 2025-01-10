Самсонова не смогла доиграть полуфинал на турнире WTA-500 в Аделаиде

Россиянка не смогла доиграть полуфинальный матч турнира WTA в Аделаиде

Людмила Самсонова снялась с матча против американки Мэдисон Киз по ходу третьего сета встречи

Людмила Самсонова (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла доиграть полуфинальный матч турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде.

Россиянка отказалась продолжать встречу против американки Мэдисон Киз при счете 5:7, 7:5, 3:0 в пользу соперницы. Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты.

После первого сета Самсонова брала медицинскую паузу.

В решающей встрече турнира Киз сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и Юлией Путинцевой из Казахстана.

26-летняя Самсонова занимает 26-е место в рейтинге WTA. На счету теннисистки пять побед на турнирах WTA. Лучшим результатом Самсоновой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и US Open (2022, 2024).

Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,064 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Латвии Елена Остапенко.