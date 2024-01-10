Латвийский фигурист назвал поспешным решением допуск россиян на Олимпиаду

Денис Васильев считает, что россиян не стоило допускать до конца военной операции на Украине, он также назвал притворством идею МОК о нейтральном статусе. Татьяна Тарасова заявила, что фигурист «просто мерзавец»

Денис Васильев (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Бронзовый призер чемпионата Европы 2022 года латвийский фигурист Денис Васильев заявил, что считает преждевременным допуск россиян на международные турниры. Слова спортсмена приводит портал Jauns.

Российские фигуристы не выступят на чемпионате Европы в литовском Каунасе — международная федерация (ISU) пока не последовала мартовским рекомендациям МОК вернуть их в нейтральном статусе. В декабре МОК допустил россиян на Игры в Париже.

Васильев назвал решение МОК поспешным и считает, что сейчас «неподходящее время» из-за продолжающегося военного конфликта на Украине. «К тому же допинговый скандал в российском фигурном катании не закончился. Лично я не могу от всей души сказать, что все хорошо, давайте снова кататься вместе, однако считаю, что это будет необходимо, когда ситуация политически нормализуется», — сказал фигурист.

Фигурист считает, что МОК не должен рекомендовать нейтральный статус для россиян, поскольку их не высылали из страны и они в ней никак не пострадали. «Только одна страна ходит под нейтральным флагом. Тогда перестаньте притворяться и отдайте им их флаг», — добавил Васильев.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя «РИА Новости» слова латвийца, назвала его «просто мерзавцем». «Он никогда не был большим спортсменом, поэтому не понимает, что такое дисквалификация», — сказала тренер.

Лучшим результатом Васильева на Олимпиаде было 13-е место в Пекине в 2022 году, а на чемпионатах мира — шестое в 2018-м.

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Чемпионат Европы пройдет с 10 по 14 января. В 2022 году россияне выиграли на турнире все четыре золотые медали.