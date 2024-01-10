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Чемпион Европы не увидел проблемы в отсутствии российских фигуристов

Фигурист Сяо Хим Фа: отсутствие россиян не сильно влияет на результаты турниров
Российские фигуристы второй раз подряд пропустят чемпионат Европы. Победитель турнира 2023 года Адам Сяо Хим Фа считает, что сейчас хороший результат может показать спортсмен с любым гражданством
Адам Сяо Хим Фа
Адам Сяо Хим Фа (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Действующий чемпион Европы французский фигурист Адам Сяо Хим Фа заявил «РИА Новости», что отсутствие россиян на соревнованиях не сильно влияет на итоговые результаты.

Россияне в последний раз выступали на чемпионате Европы в январе 2022 года (выиграли все четыре золота и еще пять медалей) и пропустят турнир в этом году из-за отстранения. Соревнования стартуют 10 января в литовском Каунасе.

Сяо Хим Фа отметил, что из-за санкций ISU против россиян фигуристов на турнирах в целом стало меньше. «Но я не могу сказать, что это сильно влияет на результат. Ведь от сезона к сезону все спортсмены прогрессируют на своем уровне и могут делать это очень быстро вне зависимости от гражданства», — сказал спортсмен.

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В Каунасе выступят 27 фигуристов, которые родились в России, но впоследствии сменили гражданство, подсчитал ТАСС. В частности, среди них — выступающая за Грузию чемпионка Европы Анастасия Губанова.

Несмотря на рекомендации МОК, Международный союз конькобежцев (ISU) пока не рассматривал вопрос возвращения россиян на соревнования даже в нейтральном статусе.

Из-за этого никто из российских фигуристов не выступит на зимней юношеской Олимпиаде в Корее. В 2020 году на юношеских Играх в Швейцарии россияне взяли восемь медалей в фигурном катании под своим флагом и еще три — в смешанном командном турнире.

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