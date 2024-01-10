Чемпион Европы не увидел проблемы в отсутствии российских фигуристов

Российские фигуристы второй раз подряд пропустят чемпионат Европы. Победитель турнира 2023 года Адам Сяо Хим Фа считает, что сейчас хороший результат может показать спортсмен с любым гражданством

Адам Сяо Хим Фа (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Действующий чемпион Европы французский фигурист Адам Сяо Хим Фа заявил «РИА Новости», что отсутствие россиян на соревнованиях не сильно влияет на итоговые результаты.

Россияне в последний раз выступали на чемпионате Европы в январе 2022 года (выиграли все четыре золота и еще пять медалей) и пропустят турнир в этом году из-за отстранения. Соревнования стартуют 10 января в литовском Каунасе.

Сяо Хим Фа отметил, что из-за санкций ISU против россиян фигуристов на турнирах в целом стало меньше. «Но я не могу сказать, что это сильно влияет на результат. Ведь от сезона к сезону все спортсмены прогрессируют на своем уровне и могут делать это очень быстро вне зависимости от гражданства», — сказал спортсмен.

В Каунасе выступят 27 фигуристов, которые родились в России, но впоследствии сменили гражданство, подсчитал ТАСС. В частности, среди них — выступающая за Грузию чемпионка Европы Анастасия Губанова.

Несмотря на рекомендации МОК, Международный союз конькобежцев (ISU) пока не рассматривал вопрос возвращения россиян на соревнования даже в нейтральном статусе.

Из-за этого никто из российских фигуристов не выступит на зимней юношеской Олимпиаде в Корее. В 2020 году на юношеских Играх в Швейцарии россияне взяли восемь медалей в фигурном катании под своим флагом и еще три — в смешанном командном турнире.