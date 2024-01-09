 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Американец Джонсон проведет первый бой под флагом России в феврале

Американский боксер Джонсон проведет первый бой под флагом России в феврале
Американский боксер получил гражданство России 9 января. Соперник 44-летнего Джонсона пока неизвестен
Кевин Джонсон
Кевин Джонсон (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Американский боксер Кевин Джонсон, который получил российское гражданство, проведет первый бой под флагом России в феврале. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

«Кевин проведет следующий бой в феврале. Это будет первый поединок под российским флагом», — сказал Хрюнов.

Точная дата боя, место и соперник Джонсона пока неизвестны.

Выстоявший против Кличко американский боксер получил гражданство России
Спорт
Кевин Джонсон

Указ о приеме в гражданство 44-летнего Джонсона был опубликован 9 января.

Джонсон на профессиональном ринге одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, еще два поединка завершились вничью.

В 2009 году американец уступил единогласным решением судей украинцу Виталию Кличко в поединке за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Также Джонсон боксировал с такими известными соперниками, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Энди Руис, Кубрат Пулев и Дерек Чисора (всем уступил).

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Кевин Джонсон
Материалы по теме
Экс-чемпион UFC Нганну и Джошуа проведут боксерский поединок
Спорт
Японец стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором легчайшем весе
Спорт
Непобежденный чемпион по боксу из России в 11-й раз защитил титул
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

 

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
МВД вновь объявило в розыск Ходорковского Политика, 15:02
Почему складской рынок Киргизии ждет взрывной рост Pro, 14:59
В Орле объект ТЭК загорелся после падения дронов Политика, 14:58
Apple назвала дату старта продаж очков смешанной реальности Vision Pro Life, 14:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:54
Автозавод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двух лет простоя Авто, 14:47
Запущенный на Луну биткоин не долетит Крипто, 14:42
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В ЛНР обезвредили случайно сброшенную с российского самолета бомбу Политика, 14:42
Оставшимся без тепла жителям Подольска предложили отправиться в лагерь Общество, 14:41
Курс юаня упал ниже ₽12,5 впервые с конца 2023 года Инвестиции, 14:39
В ВСУ заявили о дефиците зенитных ракет Политика, 14:38
Прокуратура начала проверку после жалоб нижегородцев на отсутствие тепла Общество, 14:35
Новый премьер Франции стал самым молодым в истории страны Политика, 14:24
Японский фондовый индекс Nikkei закрылся на максимуме за 33 года Инвестиции, 14:19