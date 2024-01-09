Американец Джонсон проведет первый бой под флагом России в феврале
Американский боксер Кевин Джонсон, который получил российское гражданство, проведет первый бой под флагом России в феврале. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.
«Кевин проведет следующий бой в феврале. Это будет первый поединок под российским флагом», — сказал Хрюнов.
Точная дата боя, место и соперник Джонсона пока неизвестны.
Указ о приеме в гражданство 44-летнего Джонсона был опубликован 9 января.
Джонсон на профессиональном ринге одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, еще два поединка завершились вничью.
В 2009 году американец уступил единогласным решением судей украинцу Виталию Кличко в поединке за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Также Джонсон боксировал с такими известными соперниками, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Энди Руис, Кубрат Пулев и Дерек Чисора (всем уступил).
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