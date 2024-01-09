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Выстоявший против Кличко американский боксер получил гражданство России
Выстоявший против Кличко американский боксер Джонсон получил гражданство России
Кевин Джонсон
Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Джонсону 44 года, на профессиональном ринге на его счету 36 побед (20 нокаутом), 22 поражения и две ничьи.
В 2009 году американец провел бой против украинца Виталия Кличко за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Джонсон выстоял все 12 раундов, но уступил единогласным решением судей.
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