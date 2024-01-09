Выстоявший против Кличко американский боксер получил гражданство России

Кевин Джонсон (Фото: Андрей Бикбаев / ТАСС)

Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Джонсону 44 года, на профессиональном ринге на его счету 36 побед (20 нокаутом), 22 поражения и две ничьи.

В 2009 году американец провел бой против украинца Виталия Кличко за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Джонсон выстоял все 12 раундов, но уступил единогласным решением судей.

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