 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Выстоявший против Кличко американский боксер получил гражданство России

Выстоявший против Кличко американский боксер Джонсон получил гражданство России
Кевин Джонсон
Кевин Джонсон (Фото: Андрей Бикбаев / ТАСС)

Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Джонсону 44 года, на профессиональном ринге на его счету 36 побед (20 нокаутом), 22 поражения и две ничьи.

В 2009 году американец провел бой против украинца Виталия Кличко за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Джонсон выстоял все 12 раундов, но уступил единогласным решением судей.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс смена гражданства
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В России впервые за 5 лет сменился лидер по объему текущего строительства Недвижимость, 11:56
Пассажиров застрявших в Забайкалье поездов перевезут самолетами «Авроры» Общество, 11:52
Парламент Южной Кореи запретил разведение и убой собак для еды Общество, 11:49
Выстоявший против Кличко американский боксер получил гражданство России Спорт, 11:40
Куда сдать новогоднюю елку после праздников: советы по утилизации Недвижимость, 11:38
2023-й стал переломным для инфобизнесменов. Как теперь работать в России Pro, 11:36
Эстония пообещала отдавать Украине 0,25% своего ВВП Политика, 11:35
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Канадский хоккеист СКА получил российское гражданство Спорт, 11:33
Матч MLS перенесли на более вместительный стадион из-за Месси Спорт, 11:26
В Москве арестовали гражданина США по делу о наркотиках Общество, 11:24
В Standard Chartered спрогнозировали биткоин по $200 тыс. в 2025 году Крипто, 11:23
Netflix снял ремейк фильма «Один день» с Хэтэуэй и Стерджессом. Трейлер Life, 11:20
Гладков обязал чиновников и бюджетников пройти курсы экстренной медпомощи Общество, 11:12
Министр обороны Украины рассказал о масштабной коррупции Политика, 11:11