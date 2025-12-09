 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 2,1 x 3,8 2 3,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,8 x 3,85 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,35 x 3,25 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,28 x 5,9 2 10 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,17 x 8 2 14 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Селтик Рома 1 3,35 x 3,4 2 2,2 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта Болонья 1 2,35 x 3,3 2 3,05 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Фиорентина Динамо 1 1,43 x 4,7 2 7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Ноа Легия Варшава 1 2,95 x 3,5 2 2,35 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,72 x 3,85 2 4,7 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Sportklub узнал, что Станкович близок к назначению в «Црвену звезду»

Sportklub: Станкович близок к назначению главным тренером «Црвены звезды»
Серб 11 ноября покинул пост главного тренера «Спартака». Станкович уже тренировал белградский клуб с декабря 2019 года по август 2022-го
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович близок к тому, чтобы возглавить сербскую «Црвену звезду». Об этом сообщает Sportklub.

Отмечается, что сам серб положительно оценил возможность вернуться в клуб, который он уже тренировал с декабря 2019 года по август 2022-го. Стороны должны в ближайшее время обсудить детали контракта.

В «Црвене звезде» недовольны работой нынешнего главного тренера Владана Милоевича. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Сербии, в общем этапе Лиги Европы в пяти матчах у нее семь очков и 22-е место.

47-летний Станкович 11 ноября покинул пост главного тренера «Спартака». Московский клуб он возглавлял с июля 2024 года.

Под руководством Станковича «Црвена звезда» трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла Кубок страны.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Деян Станкович Црвена звезда ФК Спартак Москва
Материалы по теме
Сменщик Станковича ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»
Спорт
«Сделал все, чтобы убрали». Что говорят об уходе Станковича из «Спартака»
Спорт
С какими проблемами «Спартак» столкнулся при Станковиче
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 21:47 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 21:47
Почему Трамп заявил о необходимости провести выборы на Украине Политика, 21:55
ЦБ упростил проверку цепочек учета бумаг при переводе между брокерами Инвестиции, 21:49
Зеленский пообещал завтра передать США украинский вариант мирного плана Политика, 21:48
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Международная федерация гимнастики решила сменить название Спорт, 21:44
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 21:34
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Трансформация закупок: новые приоритеты российского бизнеса Отрасли, 21:29
Sportklub узнал, что Станкович близок к назначению в «Црвену звезду» Спорт, 21:27
Как малый бизнес превращает операционку в стратегическое преимущество Отрасли, 21:23
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
FT сообщила, почему Украина «застряла» с принятием мирного плана Политика, 21:20
Win-win-win: почему все выигрывают от бизнес-партнерств Тренды, 21:16
Испанский суд приостановил дело об убийстве российского перебежчика Политика, 21:13