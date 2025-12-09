Sportklub узнал, что Станкович близок к назначению в «Црвену звезду»
Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович близок к тому, чтобы возглавить сербскую «Црвену звезду». Об этом сообщает Sportklub.
Отмечается, что сам серб положительно оценил возможность вернуться в клуб, который он уже тренировал с декабря 2019 года по август 2022-го. Стороны должны в ближайшее время обсудить детали контракта.
В «Црвене звезде» недовольны работой нынешнего главного тренера Владана Милоевича. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Сербии, в общем этапе Лиги Европы в пяти матчах у нее семь очков и 22-е место.
47-летний Станкович 11 ноября покинул пост главного тренера «Спартака». Московский клуб он возглавлял с июля 2024 года.
Под руководством Станковича «Црвена звезда» трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла Кубок страны.
