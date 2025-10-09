 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Экс-главу украинского футбола заподозрили в хищении средств УЕФА

Экс-главу украинского футбола Павелко заподозрили в хищении средств УЕФА
Павелко подозревают в причинении ущерба в €9,3 млн национальной ассоциации футбола. Чиновника еще в 2022-м обвинили в коррупции по другом делу, он провел несколько месяцев в СИЗО и потерял пост главы федерации
Андрей Павелко
Андрей Павелко (Фото: Pavlo Bagmut / Zumapress.com / Global Look Press)

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрениях в адрес бывшего главы национальной ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко в присвоении средств, перечисленных организации Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2015-2016 годах. Об этом пишет «Суспiльне Спорт».

По версии следствия, причиненный УАФ ущерб составил €9,32 млн, к преступной схеме по выводу средств на счета иностранных компаний было привлечено «не менее 25 человек», в том числе члены бывшего руководства организации и премьер-лиги (УПЛ).

Павелко возглавлял УАФ с марта 2015 года. В ноябре 2022 года он был арестован по уголовному делу о нецелевом использовании средств, но вскоре вышел под залог.

В июне 2023-го его снова отправили в СИЗО, он вышел на свободу в феврале 2024-го и покинул страну.

К тому моменту президентом УАФ избрали Андрея Шевченко.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

