Обвиняемого в коррупции экс-главу украинского футбола отпустили из СИЗО

Андрей Павелко, находившийся под стражей с июня и потерявший пост главы Украинской ассоциации футбола, смог оспорить свой арест. При этом обвинения с него не сняли

Андрей Павелко, Виталий Кличко и Андрей Шевченко (слева направо)

Бывший глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, обвиняемый в коррупции, был освобожден из-под стражи апелляционным судом во Львове, сообщают «Украинская правда» и украинский портал Tribuna со ссылкой на источники.

Несмотря на возражения прокурора, коллегия отменила решение суда первой инстанции об аресте Павелко до 16 марта, новую меру пресечения ему не выбрали. Источник «УП» заявил, что сейчас идет ознакомление подозреваемых с делом и на этой стадии обжаловать решение апелляционного суда уже нельзя.

Павелко находился в СИЗО с 16 июня прошлого года. Его обвинили в нецелевом использовании средств международной помощи, которые должны были пойти на строительство завода по производству искусственной травы.

Бывший генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, проходящий по тому же делу, проиграл свою апелляцию и остался под арестом.

Павелко был впервые арестован в ноябре 2022-го, но вскоре вышел на свободу под залог. В феврале 2023 года Печерский суд Киева временно отстранил Павелко от должности президента УАФ. В апреле его переизбрали в исполком УЕФА.

25 января 2024 года на внеочередном конгрессе УАФ делегаты проголосовали за прекращение полномочий Павелко и избрали на пост главы Андрея Шевченко.