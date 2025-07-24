Канадских хоккеистов оправдали по делу о сексуальном насилии

Обвинения мужчинам были предъявлены в январе 2024 года в связи с предполагаемым инцидентом сексуального насилия, произошедшим в 2018 году. Среди осужденных — хоккеисты клубов КХЛ Диллон Дюбе и Майкл Маклауд

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Судья Верховного суда Онтарио признал пятерых канадских хоккеистов невиновными по делу о сексуальном насилии, сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление судьи.

В их числе Кэл Фут и Картер Харт (в настоящее время не играют в хоккей), Диллон Дюб (выступает за минское «Динамо» в КХЛ), Майкл Маклауд (выступает за омский «Авангард» в КХЛ) и Алекс Форментон (бывший форвард «Оттава Сенаторз»).

В январе 2024 года им были предъявлены обвинения, касающиеся предполагаемого сексуального насилия, произошедшего 18 июня 2018 года во время двух мероприятий: гала-вечера по гольфу и мероприятия Федерации хоккея Канады. Эти мероприятия были устроены в честь победы молодежной сборной Канады на чемпионате мира, в финале которого она выиграла.

Хоккеист «Авангарда» Майкл Маклауд изначально обвинялся в сексуальном насилии и пособничестве, а остальные четверо фигурантов — в изнасиловании. Все обвинения с них были сняты.

27-летний Майкл Маклауд заключил соглашение с омским «Авангардом» в ноябре 2024 года. За клуб он провел 28 матчей в регулярном сезоне и плей-офф КХЛ, отметившись 21 (4 гола + 17 передач) результативным действием.

26-летний форвард Диллон Дюбе подписал контракт с минским «Динамо» в июле 2024 года, а в декабре того же года соглашение было переподписано. В 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ за минский клуб игрок набрал 11 очков (4 гола + 7 передач). С 2018 по 2024 год Дюбе выступал в НХЛ за «Калгари Флеймз».