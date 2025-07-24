 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. 2-й отборочный этап Шелбурн Карабах 1 34 x 6,7 2 1,14 Футбол Лига Европы УЕФА. 2-й отборочный этап Бешикташ Шахтер 1 43 x 7 2 1,02 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Пари НН 1 2,07 x 3,5 2 3,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Балтика 1 1,45 x 4,3 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ростов 1 1,67 x 3,9 2 5,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Локомотив 1 1,88 x 3,75 2 3,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Акрон 1 2,3 x 3,65 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Ахмат 1 1,6 x 3,8 2 6,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Динамо Махачкала 1 2,4 x 3,4 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Зенит 1 5,8 x 4,1 2 1,57 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Петр Ян Маркус МакГи 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Шарабутдин Магомедов Марк-Андре Баррио 1 1,12 x 68 2 6,7 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Брайс Митчелл Саид Нурмагомедов 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Канадских хоккеистов оправдали по делу о сексуальном насилии

Суд в Онтарио признал пятерых хоккеистов невиновными в сексуальном насилии
Обвинения мужчинам были предъявлены в январе 2024 года в связи с предполагаемым инцидентом сексуального насилия, произошедшим в 2018 году. Среди осужденных — хоккеисты клубов КХЛ Диллон Дюбе и Майкл Маклауд
Фото: Salvadoran Government via Getty Images
Фото: Salvadoran Government via Getty Images

Судья Верховного суда Онтарио признал пятерых канадских хоккеистов невиновными по делу о сексуальном насилии, сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление судьи.

В их числе Кэл Фут и Картер Харт (в настоящее время не играют в хоккей), Диллон Дюб (выступает за минское «Динамо» в КХЛ), Майкл Маклауд (выступает за омский «Авангард» в КХЛ) и Алекс Форментон (бывший форвард «Оттава Сенаторз»).

В январе 2024 года им были предъявлены обвинения, касающиеся предполагаемого сексуального насилия, произошедшего 18 июня 2018 года во время двух мероприятий: гала-вечера по гольфу и мероприятия Федерации хоккея Канады. Эти мероприятия были устроены в честь победы молодежной сборной Канады на чемпионате мира, в финале которого она выиграла.

Хоккеист «Авангарда» Майкл Маклауд изначально обвинялся в сексуальном насилии и пособничестве, а остальные четверо фигурантов — в изнасиловании. Все обвинения с них были сняты.

27-летний Майкл Маклауд заключил соглашение с омским «Авангардом» в ноябре 2024 года. За клуб он провел 28 матчей в регулярном сезоне и плей-офф КХЛ, отметившись 21 (4 гола + 17 передач) результативным действием.

26-летний форвард Диллон Дюбе подписал контракт с минским «Динамо» в июле 2024 года, а в декабре того же года соглашение было переподписано. В 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ за минский клуб игрок набрал 11 очков (4 гола + 7 передач). С 2018 по 2024 год Дюбе выступал в НХЛ за «Калгари Флеймз».

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей Канада суд ХК Авангард ХК Динамо Москва Онтарио
Материалы по теме
Харви Вайнштейна снова признали виновным по делу о сексуальном насилии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 22:54
Легенда рестлинга и Голливуда: жизнь Халка Хогана Общество, 23:30 
Франция решила официально признать Палестину Политика, 23:25
Зеленский после массовых протестов отказался от предложенной им реформы Политика, 23:07
Суд арестовал троих полицейских по делу о получении взяток от Baza Общество, 22:56
На всей линии фронта на Украине перестали работать терминалы Starlink Политика, 22:49
В Греции россиянина приговорили к 118 годам колонии Общество, 22:25
Канадских хоккеистов оправдали по делу о сексуальном насилии Спорт, 22:18
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
СК возбудил дело против сотрудников Минобороны из-за ущерба на ₽300 млн Общество, 21:53
Мишустин уволил Михаила Гусмана с поста первого замгендиректора ТАСС Общество, 21:51
Российский футболист принес победу «Пюнику» в Лиге конференций Спорт, 21:48
Трамп назвал Хогана «MAGA на 100%» и выразил соболезнования Общество, 21:40
Путин встретился с Костиным и оценил вклад ВТБ в судостроение Политика, 21:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:57
США разорвали переговоры с ХАМАС в Дохе Политика, 20:53