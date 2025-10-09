 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Идею запретить легионеров в Кубке России высказал продюсер «Матч Премьер»

Идею запретить легионеров в Кубке России высказал продюсер «Матч Премьер» Демков
Демков в разговоре с «РБК Спорт» подтвердил, что он лишь высказывал собственное мнение в частной беседе без мысли, что оно станет позицией какой-либо организации

Предложение о введении запрета на легионеров в Кубке России по футболу на встрече Ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) с министром спорта Михаилом Дегтяревым высказал исполнительный продюсер «Матч Премьер», член РАСК Максим Демков, сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией.

Сам Демков в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что он лишь высказывал собственное мнение в частной беседе без мысли, что оно станет позицией какой-либо организации.

«Безусловно, введение любых новшеств в регламент российских турниров, в том числе лимита на легионеров, является прерогативой футбольных властей и Министерства спорта, — отметил он. — Я могу лишь высказывать какое-либо частное мнение, но, учитывая скорость распространения информации, возможность моментальной публикации непроверенных новостей, вырванных из контекста, и необходимости в «горячих» заголовках, конечно, нужно быть уверенным, что это мнение не станет позицией какой-либо организации или сообщества».

«Мне жаль, что обмен мнениями, который имел место в неформальной обстановке, стал достоянием общественности в контексте позиции РАСК или спортивных комментаторов, тем более в такой форме, которую распространили некоторые медиа», — добавил Демков.

В ассоциации комментаторов удивились идее запретить легионеров в Кубке
Спорт
Фото:Бизнес Online / ТАСС

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Минспорт рассмотрит вопрос о запрете легионеров в Кубке России по футболу после того, как эта идея была озвучена на встрече с членами РАСК.

Председатель ассоциации спортивных комментаторов Алексей Ефимов в разговоре с «РБК Спорт» отметил, что члены организации удивились предложению запретить легионеров. По его словам, эта идея исходила от одного человека и не является позицией РАСК. «Мы это внутри не обсуждали, так что инициатива была частной», — рассказал он.

В российском футболе критично отнеслись к этому предложению. В частности, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «РБК Спорт» назвал идею запрета легионеров несусветной глупостью.

«Это глупость». Реакция на идею запретить легионеров в Кубке России
Спорт
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Опыт резкого ужесточения лимита на легионеров есть в Кубке России по баскетболу. Долгое время иностранцам было запрещено выступать в матчах турнира. В результате у практически всех ведущих клубов пропал интерес к турниру.

С 2022 года командам разрешили заявлять не более двух зарубежных баскетболистов. Но вернуть интерес к Кубку России не удалось.

На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.

Дегтярев ранее заявил, что Минспорт планирует уменьшить разрешенное число иностранцев в клубах РПЛ до десяти в заявке и пяти на поле.

