«Это глупость». Мнения экспертов о запрете на легионеров в Кубке России

В ассоциации спортивных комментаторов предложили убрать легионеров из футбольного Кубка России. Как встретили эту идею в экспертном сообществе — в материале «РБК Спорт»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На встрече министра спорта Михаила Дегтярева с руководством Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) прозвучала идея допускать в составы команд на матчи Кубка России только российских футболистов. Кто именно был автором идеи, в релизе не уточняется. Но чиновник назвал предложение интересным и требующим проработки.

Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров. При этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами. Дегтярев ранее говорил, что лимит на легионеров планируется с 2028 года ужесточить — до десяти в заявке и пяти на поле.

Автор идеи просит его не называть В президиум РАСК входят Виктор Гусев, Владимир Стогниенко, Максим Демков, Олег Жолобов, Владимир Гомельский, президентом является Геннадий Орлов, а председателем — Алексей Ефимов. Председатель РАСК Алексей Ефимов рассказал «РБК Спорт», что на встрече с Дегтяревым присутствовали члены президиума — Жолобов и Демков, а также «ближайшие коллеги и соратники» Илья Казаков, Константин Выборнов и Владимир Осипов. Ефимов назвал предложение о проведении Кубка России без легионеров неожиданным. «Предложение рассмотреть как один из вариантов на будущее формат Кубка России без иностранных футболистов в ходе встречи с министром озвучил один из коллег, причем для нас совершенно неожиданно. Мы это внутри не обсуждали, так что инициатива была частной. По каким-то причинам автор идеи категорически против, чтобы его имя называлось. Потом этот человек стал говорить: «Я не думал, что этот разговор официальный. Я думал, это не под запись, что это никуда не пойдет». Это, конечно, очень наивно. Желание себя выгородить и как-то спасти. Не сомневаюсь, что это имя скоро всплывет. Я ему сильно сочувствую. Он просто очень неожиданно для всех неумно поступил. Мы очень сильно удивились», — сказал Ефимов.

В последние годы интерес к Кубку России по футболу заметно повысился. Этому поспособствовали изменение формата турнира, благодаря чему стало больше матчей принципиальных соперников, а также введение Fan ID на матчи РПЛ (в Кубке России он не нужен).

Опыт резкого ужесточения лимита на легионеров есть в Кубке России по баскетболу. Долгое время иностранцам было запрещено выступать в матчах турнира. Однако с 2022 года команды могут заявлять на турнир не больше двух зарубежных баскетболистов. Заявленная цель ограничений — чтобы доморощенные игроки имели больше игрового времени. Однако в связи с отстранением российских команд от международных турниров запрет стал неактуален.

Мнение экспертов

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС

«Это несусветная глупость, реализация которой подорвет престиж и значимость Кубка России по футболу, являющегося старейшим соревнованием. В Кубке играли самые сильные футболисты всегда. Он действительно входит в историю. И кто же будет ходить на соревнования, в которых не будут играть сильнейшие футболисты? Я не думаю, что это идея, которую поддерживал министр спорта. Он сам спортсмен и все понимает. Наоборот, в Кубке надо отменить общие всякие лимиты и разрешать играть без ограничений всем спортсменам: если разрешено девять легионеров — будут девять играть. Это поднимет престиж Кубка и позволит тренерам балансировать состав. Убежден, что это идея, которая не принесет пользу российскому футболу. Народ не будет ходить на соревнования дублирующих составов», — заявил Колосков «РБК Спорт».

Юрий Семин, бывший тренер сборной России и «Локомотива»

«В спорте все, что делается искусственно, не приносит пользы. В спорте есть один принцип — побеждает сильнейший. Если запрет будет в Кубке, то его выиграет не самая сильная команда. Играют самые сильные команды среди самых сильных. Тот, кто побеждает, — того и трофей. Тяжело сказать, как повлияет на интерес к турниру запрет на легионеров», — отметил Семин «РБК Спорт».

Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА

«Слышал, что встреча представителей РПЛ с министром спорта должна состояться в октябре. Надеюсь, она будет, диалог очень важен. Хочется найти компромиссный вариант. Нужно услышать все точки зрения и найти баланс. Мы знаем, что уже неоднократно использовались различные формулы лимита и не всегда это приводило к искомому результату. Идеальный лимит? Должен быть комплекс мер, в том числе экономических, направленных на защиту интересов российских футболистов, а не только количественное ограничение», — цитирует Бабаева Sport24.

Ари, бывший спортивный директор «Торпедо»

«Как иностранец скажу, что это не очень хорошо. Опытные легионеры всегда помогают молодым русским игрокам. Поэтому, если лимит ужесточат, станет меньше тех, кто возьмется за рост молодых россиян. Например, в «Торпедо» я видел: команда молодая, но опыта не хватает. А когда рядом есть опытный игрок, он на поле, как старший, всегда поддержит», — сказал Ари «СЭ».

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы

«Не понимаю, почему лимиты на легионеров устанавливает Министерство спорта. Есть же РПЛ, возможно, РФС, где есть профессиональное руководство, специалисты. Они должны принимать решение о таких изменениях, такие права должны быть у лиги — это было бы справедливее», — цитирует Фетисова Odds.ru.