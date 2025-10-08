В ассоциации комментаторов удивились идее запретить легионеров в Кубке

На встрече с руководством ассоциации спортивных комментаторов министру спорта России Михаилу Дегтяреву предложили запретить легионерам выступать в Кубке России

Фото: Бизнес Online / ТАСС

Участники встречи членов Ассоциации спортивных комментаторов России (РАСК) с министром спорта Михаилом Дегтяревым были удивлены предложением коллеги проводить матчи Кубка России по футболу без легионеров. Об этом председатель ассоциации спортивных комментаторов Алексей Ефимов рассказал «РБК Спорту».

На встрече Дегтярева с руководством РАСК прозвучала идея допускать в составы команд на матчи Кубка России только российских футболистов.

В президиум ассоциации входят Виктор Гусев, Владимир Стогниенко, Максим Демков, Олег Жолобов, Владимир Гомельский, президентом является Геннадий Орлов. По словам Ефимова, на встрече присутствовали члены президиума РАСК — Жолобов и Демков, а также «ближайшие коллеги и соратники» Илья Казаков, Константин Выборнов и Владимир Осипов.

Ефимов назвал предложение о проведении Кубка России без легионеров неожиданным. «Предложение рассмотреть как один из вариантов на будущее формат Кубка России без иностранных футболистов в ходе встречи с министром озвучил один из коллег, причем для нас совершенно неожиданно. Мы это внутри не обсуждали, так что инициатива была частной. По каким-то причинам автор идеи категорически против, чтобы его имя называлось.

Потом этот человек стал говорить: «Я не думал, что этот разговор официальный. Я думал, это не под запись, что это никуда не пойдет». Это, конечно, очень наивно. Желание себя выгородить и как-то спасти. Не сомневаюсь, что это имя скоро всплывет. Я ему сильно сочувствую. Он просто очень неожиданно для всех неумно поступил. Мы очень сильно удивились», — сказал Ефимов.

Ефимов подчеркнул, что встреча прошла очень плодотворно и от нее остались только положительные впечатления.

«Разговор с руководителем российского спорта прошел, считаю, очень конструктивно, остались только самые хорошие впечатления. Мы конструктивно поговорили и благодарны за обмен мнениями по разным актуальным вопросам, в том числе освещения российского спорта в СМИ, спортивной журналистики в регионах, исторического опыта, уместного сегодня для развития отрасли и так далее. Ну, а человек, предложивший разные футбольные идеи, раз уж настаивает теперь, чтобы его не упоминали, не будем», — отметил Ефимов.

Председатель РАСК также рассказал об одной из идей, выдвинутых на встрече с Дегтяревым. «У нас было еще несколько предложений. Например, Михаил Владимирович хочет, чтобы футболисты читали книги. Я предложил, чтоб лучшие комментаторы страны записали цикл аудиокниг, и мы предложим это футболистам нашим. Туда войдут классика футбольных мемуаров, например, а также классика русской литературы. Эта идея ему тоже понравилась», — заключил Ефимов.

На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.

Дегтярев ранее заявил, что Минспорт планирует уменьшить разрешенное число иностранцев в клубах РПЛ до десяти в заявке и пяти на поле.