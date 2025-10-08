 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

В ассоциации комментаторов удивились идее запретить легионеров в Кубке

В ассоциации комментаторов назвали неожиданной идею Кубка России без легионеров
На встрече с руководством ассоциации спортивных комментаторов министру спорта России Михаилу Дегтяреву предложили запретить легионерам выступать в Кубке России
Фото: Бизнес Online / ТАСС
Фото: Бизнес Online / ТАСС

Участники встречи членов Ассоциации спортивных комментаторов России (РАСК) с министром спорта Михаилом Дегтяревым были удивлены предложением коллеги проводить матчи Кубка России по футболу без легионеров. Об этом председатель ассоциации спортивных комментаторов Алексей Ефимов рассказал «РБК Спорту».

На встрече Дегтярева с руководством РАСК прозвучала идея допускать в составы команд на матчи Кубка России только российских футболистов.

В президиум ассоциации входят Виктор Гусев, Владимир Стогниенко, Максим Демков, Олег Жолобов, Владимир Гомельский, президентом является Геннадий Орлов. По словам Ефимова, на встрече присутствовали члены президиума РАСК — Жолобов и Демков, а также «ближайшие коллеги и соратники» Илья Казаков, Константин Выборнов и Владимир Осипов.

Ефимов назвал предложение о проведении Кубка России без легионеров неожиданным. «Предложение рассмотреть как один из вариантов на будущее формат Кубка России без иностранных футболистов в ходе встречи с министром озвучил один из коллег, причем для нас совершенно неожиданно. Мы это внутри не обсуждали, так что инициатива была частной. По каким-то причинам автор идеи категорически против, чтобы его имя называлось.

Потом этот человек стал говорить: «Я не думал, что этот разговор официальный. Я думал, это не под запись, что это никуда не пойдет». Это, конечно, очень наивно. Желание себя выгородить и как-то спасти. Не сомневаюсь, что это имя скоро всплывет. Я ему сильно сочувствую. Он просто очень неожиданно для всех неумно поступил. Мы очень сильно удивились», — сказал Ефимов.

Ефимов подчеркнул, что встреча прошла очень плодотворно и от нее остались только положительные впечатления.

«Разговор с руководителем российского спорта прошел, считаю, очень конструктивно, остались только самые хорошие впечатления. Мы конструктивно поговорили и благодарны за обмен мнениями по разным актуальным вопросам, в том числе освещения российского спорта в СМИ, спортивной журналистики в регионах, исторического опыта, уместного сегодня для развития отрасли и так далее. Ну, а человек, предложивший разные футбольные идеи, раз уж настаивает теперь, чтобы его не упоминали, не будем», — отметил Ефимов.

Председатель РАСК также рассказал об одной из идей, выдвинутых на встрече с Дегтяревым. «У нас было еще несколько предложений. Например, Михаил Владимирович хочет, чтобы футболисты читали книги. Я предложил, чтоб лучшие комментаторы страны записали цикл аудиокниг, и мы предложим это футболистам нашим. Туда войдут классика футбольных мемуаров, например, а также классика русской литературы. Эта идея ему тоже понравилась», — заключил Ефимов.

На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.

Дегтярев ранее заявил, что Минспорт планирует уменьшить разрешенное число иностранцев в клубах РПЛ до десяти в заявке и пяти на поле.

Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Футбол лимит на легионеров Кубок России по футболу Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
