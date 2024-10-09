Карпин фразой «не нормальный соперник» отказался играть с «людьми из Пакистана»

Карпин выступил против матча сборной России с «людьми из Пакистана»

Ранее в Пакистане допустили возможный приезд в Москву «неофициальной сборной». По словам Карпина, нет смысла играть с такой командой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Jurij Kodrun / Getty Image)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выступил против матча с неофициальной сборной Пакистана. Карпина цитирует «РИА Новости»

Ранее в Пакистане допустили возможный приезд в Москву «неофициальной сборной».

«Это не нормальный соперник, — отметил главный тренер сборной России. — Это мое мнение. Смысла играть с людьми из Пакистана нет».

Национальная команда начала сбор 7 октября. На данный момент соперник на октябрьские матчи не найдет. По словам Карпина, «если соперник не будет найден, то футболисты покинут расположение национальной команды 11 октября».

Россия отстранена от международных турниров, поэтому национальная команда играет только в товарищеских матчах. Ранее несколько сборных отказались от матча с российской командой в октябре и ноябре из-за графика.