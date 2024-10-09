Карпин выступил против матча сборной России с «людьми из Пакистана»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин выступил против матча с неофициальной сборной Пакистана. Карпина цитирует «РИА Новости»
Ранее в Пакистане допустили возможный приезд в Москву «неофициальной сборной».
«Это не нормальный соперник, — отметил главный тренер сборной России. — Это мое мнение. Смысла играть с людьми из Пакистана нет».
Национальная команда начала сбор 7 октября. На данный момент соперник на октябрьские матчи не найдет. По словам Карпина, «если соперник не будет найден, то футболисты покинут расположение национальной команды 11 октября».
Россия отстранена от международных турниров, поэтому национальная команда играет только в товарищеских матчах. Ранее несколько сборных отказались от матча с российской командой в октябре и ноябре из-за графика.
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