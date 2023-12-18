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Винер фразой «это будет позором» объяснила отказ от поездки на Олимпиаду

Винер фразой «это будет позором» объяснила отказ от поездки на Олимпиаду
Винер считает, что не стоит унижаться и соглашаться на требования МОК ради поездки на Олимпиаду
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сборная России по художественной гимнастике больше не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны. Об этом президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер сообщила ТАСС.

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде, — сказала Винер. — Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики».

Винер назвала поездку на Олимпиаду позором. «Я считаю, что это очень унизительно будет для России, — отметила она. — Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России».

Российские гимнастки выступали на Олимпиаде 2020 года в Токио и чемпионате мира-2021 без флага и гимна страны. Россиянок не допустили к участию на чемпионате Европы, который является отборочным соревнованием к Олимпиаде-2024.

МОК 8 декабря сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

Критерии допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024:

  • соревноваться они смогут исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»);
  • участвовать в командных соревнованиях россияне и белорусы не будут;
  • попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования, сейчас это всего 11 человек (восемь россиян и трое белорусов);
  • российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр;
  • российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;
  • не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию;
  • не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам России и Белоруссии;
  • все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и призер Токио-2020 Климент Колесников отказались от поездки на Олимпиаду из-за требований МОК.

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Руслан Алиев
Ирина Винер Олимпиада-2024 МОК
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