Российские спортсмены завоевали одну медаль на Олимпиаде в Париже

Из 15 россиян, которые в Париже выступили в нейтральном статусе, серебро в парном разряде завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российские спортсмены завоевали только одну медаль на Олимпийских играх в Париже.

В пятницу, 9 августа, завершил выступления каноист Захар Петров, который на дистанции 1000 м занял четвертое место.

Всего в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.

Также в Париже выступили: теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Елена Веснин, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, пловец Евгений Сомов, представительница прыжков на батуте Анжела Бладцева, а также каноисты Олеся Ромасенко и Алексей Коровашков.

Таблица медалей Олимпиады