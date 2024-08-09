Российские спортсмены завоевали одну медаль на Олимпиаде в Париже
Российские спортсмены завоевали только одну медаль на Олимпийских играх в Париже.
В пятницу, 9 августа, завершил выступления каноист Захар Петров, который на дистанции 1000 м занял четвертое место.
Всего в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.
Также в Париже выступили: теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Елена Веснин, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, пловец Евгений Сомов, представительница прыжков на батуте Анжела Бладцева, а также каноисты Олеся Ромасенко и Алексей Коровашков.
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