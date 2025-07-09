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Спорт ,  
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Свёнтек обыграла россиянку и впервые вышла в полуфинал Уимблдона

Свёнтек обыграла Самсонову и впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона
Бывшая первая ракетка мира Ига Свёнтек обыграла россиянку Людмилу Самсонову в четвертьфинале Уимблдона
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек (Фото: Global Look Press)

Польская теннисистка Ига Свёнтек впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В четвертьфинале полячка, посеянная на турнире под восьмым номером, победила россиянку Людмилу Самсонову (19‑й номер посева) со счетом 6:2, 7:5.

Следующей соперницей Свёнтек станет победительница пары россиянки Мирры Андреевой (седьмой номер рейтинга WTA) и швейцарки Белинды Бенчич (35-й номер рейтинга WTA).

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Фото:Jordan Pettitt - WPA Pool/Getty Images

24-летняя Свёнтек проведет девятый полуфинал турнира Большого шлема и первый Уимблдона в карьере. Лучшим результатом полячки на турнире был выход в 1/4 финала в 2023 году.

Также она стала четвертой действующей теннисисткой, которая вышла в полуфиналы четырех турниров Большого шлема. Ранее это удалось Арине Соболенко, Виктории Азаренко и Каролине Плишковой.

Свёнтек занимает четвертое место в мировом рейтинге. Она является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде: полячка четыре раза выигрывала «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и один раз US Open (2022).

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.

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Альвина Цаканян
теннис Уимблдон Ига Свёнтек Людмила Самсонова
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