Свёнтек обыграла россиянку и впервые вышла в полуфинал Уимблдона
Польская теннисистка Ига Свёнтек впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В четвертьфинале полячка, посеянная на турнире под восьмым номером, победила россиянку Людмилу Самсонову (19‑й номер посева) со счетом 6:2, 7:5.
Следующей соперницей Свёнтек станет победительница пары россиянки Мирры Андреевой (седьмой номер рейтинга WTA) и швейцарки Белинды Бенчич (35-й номер рейтинга WTA).
24-летняя Свёнтек проведет девятый полуфинал турнира Большого шлема и первый Уимблдона в карьере. Лучшим результатом полячки на турнире был выход в 1/4 финала в 2023 году.
Также она стала четвертой действующей теннисисткой, которая вышла в полуфиналы четырех турниров Большого шлема. Ранее это удалось Арине Соболенко, Виктории Азаренко и Каролине Плишковой.
Свёнтек занимает четвертое место в мировом рейтинге. Она является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде: полячка четыре раза выигрывала «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и один раз US Open (2022).
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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