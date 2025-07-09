Королева Великобритании посетила матч Андреевой в 1/4 финала Уимблдона

Королева Великобритании посетила матч Андреевой и Бенчич на Уимблдоне

Королева Великобритании Камилла попала в объективы камер во время прямой трансляции матча россиянки против швейцарской теннисистки Белинды Бенчич

Фото: Jordan Pettitt - WPA Pool/Getty Images

Королева Великобритании Камилла посетила матч российской теннисистки Мирры Андреевой против олимпийской чемпионки Белинды Бенчич в 1/4 финала Уимблдона.

Матч между 18-летней Миррой Андреевой и 28-летней Белиндой Бенчич стал их первой очной встречей на уровне WTA-тура.

Королева Великобритании Камилла находится в центре первого ряда (Фото: Кадр с прямой трансляция матча)

В возрасте 18 лет Андреева стала самой юной участницей четвертьфинала Уимблдона со времен Марии Шараповой (2005 год). Обеим на момент старта турнира было по 18 лет и 62 дня.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне проходят с 30 июня по 12 июля. Призовой фонд составляет £53,55 млн.

Действующая чемпионка турнира — чешка Барбора Крейчикова, победившая в финале прошлого года итальянку Жасмин Паолини.

После кончины Елизаветы II в сентябре 2022 года принц Чарльз взошел на престол, став Карлом III. Его супруга Камилла, ранее именовавшаяся королевой-консортом, после коронации 6 мая 2023 года официально стала называться королевой.