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Спорт ,  
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РФС отказался раскрыть детали по делу о задержании судьи Головко

В РФС отметили, что участвовали в следственных действиях по делу о задержании футбольного судьи Богдана Головко, которого подозревают в совершении сознательной ошибки в пользу «Торпедо»

Российский футбольный союз (РФС) отказался раскрывать детали по делу о задержании руководителей московского «Торпедо» и футбольного судьи Богдана Головко, чтобы не нарушать тайну следствия. Об этом говорится в заявлении пресс-службы РФС.

«РФС участвовал в следственных действиях, — говорится в заявлении. — Мы продолжаем взаимодействие со следственными органами и оказываем им всестороннее содействие в расследовании».

В июне владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов были отправлены в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба. Они предложили судье взятку, но последний отказался.

Во вторник, 8 июля, РБК со ссылкой на источники сообщил, что был задержан футбольный арбитр Богдан Головко по подозрению в совершении сознательной ошибки в пользу «Торпедо» в матче заключительного тура Первой лиги с «КАМАЗом». Отмечалось, что судья не поставил пенальти в ворота «Торпедо».

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Руслан Алиев
Российский футбольный союз (РФС) ФК Торпедо Москва договорные матчи Российская премьер-лига (РПЛ) Леонид Соболев
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