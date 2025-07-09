«Челси» обыграл «Флуминенсе» и стал первым финалистом клубного чемпионата мира

«Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира

Лондонский клуб обыграл бразильский «Флуминенсе». В финале «Челси» сыграет против «Реала» или ПСЖ

Фото: Luke Hales / Getty Images

Футболисты лондонского «Челси» обыграли бразильский «Флуминенсе» в полуфинале клубного чемпионата мира.

Встреча, которая прошла в Ист-Ратерфорде, завершилась со счетом 0:2 в пользу британцев.

«Челси» стал первым финалистом турнира. В другом полуфинале 9 июля сыграют мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

Финал состоится 13 июля в Ист-Ратерфорде.

«Челси» и «Флуминенсе» провели первый очный матч в истории, в 2023-м бразильский клуб уступил английскому «Манчестер Сити» в финале клубного ЧМ. В 2021 году «Челси» выиграл этот турнир, в 2012-м уступил в решающем матче.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель может заработать до $125 млн.