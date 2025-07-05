ПСЖ вдевятером обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал клубного ЧМ
Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» обыграли мюнхенскую «Баварию» в 1/4 финала клубного чемпионата мира. Встреча, которая прошла в Атланте, завершилась со счетом 2:0.
Голы забили Дезире Дуэ (78-я минута) и Усман Дембеле (90-я+7).
ПСЖ заканчивал матч вдевятером. На 82-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил защитник Вильям Пачо, в компенсированное ко второму тайму время — еще один игрок обороны Лукас Эрнандес за удар локтем.
В полуфинале ПСЖ сыграет с мадридским «Реалом» или дортмундской «Боруссией».
Во втором полуфинале встретятся бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси».
Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель может заработать до $125 млн.
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