ПСЖ вдевятером обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал клубного ЧМ

Встреча завершилась со счетом 2:0. ПСЖ заканчивал матч вдевятером после удалений Вильяма Пачо и Лукаса Эрнандеса

Фото: Megan Briggs / Getty Images

Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» обыграли мюнхенскую «Баварию» в 1/4 финала клубного чемпионата мира. Встреча, которая прошла в Атланте, завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Дезире Дуэ (78-я минута) и Усман Дембеле (90-я+7).

ПСЖ заканчивал матч вдевятером. На 82-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил защитник Вильям Пачо, в компенсированное ко второму тайму время — еще один игрок обороны Лукас Эрнандес за удар локтем.

В полуфинале ПСЖ сыграет с мадридским «Реалом» или дортмундской «Боруссией».

Во втором полуфинале встретятся бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель может заработать до $125 млн.