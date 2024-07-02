Алексеем Миранчуком заинтересовался клуб из США

Российский атакующий полузащитник может покинуть итальянскую «Аталанту» и перейти в клуб MLS «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона

Алексей Миранчук (Фото: Global Look Press)

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук может перейти в клуб MLS «Ди Си Юнайтед». Об интересе к игроку со стороны американской команды сообщает сайт спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Подробностей о переговорах между «Аталантой» и клубом из Вашингтона пока нет. Контракт Миранчука с командой из Бергамо рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского атакующего полузащитника в €10 млн.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» осенью 2020 года из московского «Локомотива». В минувшем сезоне футболист принял участие в 42 матчах на разных турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 12 результативными передачами.

Кроме того, в сезоне 2023/24 россиянин вместе со своим клубом стал победителем Лиги Европы. В финале на стадионе «Авива» в Дублине «Аталанта» обыграла немецкий «Байер» со счетом 3:0.

Ранее стало известно, что «Локомотив» покинул брат Алексея Миранчука — Антон. Контракт 28-летнего Миранчука истек 30 июня. Полузащитник всю карьеру провел в столичном клубе, не считая аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году. Причиной ухода полузащитника стал новый потолок зарплат в команде — вдвое меньше оклада, который был прописан у игрока в предыдущем контракте. По словам агента футболиста Вадима Шпинева, теперь он ведет переговоры с клубами из Турции, Франции и Италии.