 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Алексеем Миранчуком заинтересовался клуб из США

Алексеем Миранчуком заинтересовался клуб MLS «Ди Си Юнайтед»
Российский атакующий полузащитник может покинуть итальянскую «Аталанту» и перейти в клуб MLS «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Global Look Press)

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук может перейти в клуб MLS «Ди Си Юнайтед». Об интересе к игроку со стороны американской команды сообщает сайт спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Подробностей о переговорах между «Аталантой» и клубом из Вашингтона пока нет. Контракт Миранчука с командой из Бергамо рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского атакующего полузащитника в €10 млн.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» осенью 2020 года из московского «Локомотива». В минувшем сезоне футболист принял участие в 42 матчах на разных турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 12 результативными передачами.

Кроме того, в сезоне 2023/24  россиянин вместе со своим клубом стал победителем Лиги Европы. В финале на стадионе «Авива» в Дублине «Аталанта» обыграла немецкий «Байер» со счетом 3:0.

Ранее стало известно, что «Локомотив» покинул брат Алексея Миранчука — Антон. Контракт 28-летнего Миранчука истек 30 июня. Полузащитник всю карьеру провел в столичном клубе, не считая аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году. Причиной ухода полузащитника стал новый потолок зарплат в команде — вдвое меньше оклада, который был прописан у игрока в предыдущем контракте. По словам агента футболиста Вадима Шпинева, теперь он ведет переговоры с клубами из Турции, Франции и Италии.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Алексей Миранчук Аталанта MLS
Материалы по теме
Антон Миранчук покинул «Локомотив», за который выступал 13 лет
Спорт
Миранчук подорожал на €1 млн после победы в Лиге Европы
Спорт
«Аталанта» Миранчука выиграла Лигу Европы, разгромив «Байер»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 01 июл, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 01 июл, 17:38
Арбитр отказался жать руку капитану сборной США после матча Кубка Америки Спорт, 14:18
Британский телеканал поиздевался над плачущим Роналду Спорт, 14:14
Умер самый молодой капитан в истории хоккейного клуба «Трактор» Спорт, 14:13
Собянин сменил главу департамента градостроительной политики Москвы Политика, 14:13
Орбан попросил Зеленского подумать о прекращении огня для переговоров Бизнес, 14:13
В Полтаве прозвучал взрыв Политика, 14:12
В Грузии разбился Су-25 Политика, 14:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны отчиталось о девяти уничтоженных самолетах ВСУ за сутки Политика, 14:07
Поджигателя российского флага в Химках осудили на 10 лет Общество, 13:55
В Москве на крыше автобуса взорвался баллон Общество, 13:42
В ожидании последних матчей 1/8 финала. Что происходит на Евро Спорт, 13:41
Алексеем Миранчуком заинтересовался клуб из США Спорт, 13:40
В Грузии разбился военный вертолет Политика, 13:39
В НХЛ потратили рекордные $1 млрд на контракты с игроками Спорт, 13:37