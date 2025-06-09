Семин заявил, что не считает уход Николича из ЦСКА серьезной проблемой

Семин не увидел трагедии в уходе Марко Николича из ЦСКА

Юрий Семин отметил, что результаты Марко Николича в ЦСКА уступают достижениям его предшественника, Владимира Федотова

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России (Фото: Эрик Романенко/ТАСС)

Отставка Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА не является чем-то из ряда вон выходящим. Такое мнение «РБК Спорт» выразил бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«Почему он ушел, знает Евгений Гинер, но, я думаю, такой опытный человек, как он, разберется и найдет все плюсы и минусы ухода Николича. Я ничего не вижу в этом страшного, тренеры есть — и наши, и зарубежные, которые с большим удовольствием поедут работать в ЦСКА. ЦСКА будет двигаться вперед своим путем», — сказал Семин.

По его мнению, результаты работы Марко Николича в ЦСКА уступают успехам предыдущего тренера армейского клуба Владимира Федотова. «Работа всегда оценивается после предыдущего тренера. Владимир Федотов выиграл серебряные медали и Кубок, Николич выиграл бронзовые медали и Кубок, поэтому он не превзошел Федотова по результатам», — заключил он.

Сегодня, 9 июня, ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера клуба. Он занимал эту должность с июня 2024 года.

Под руководством Николича в сезоне 2024/25 ЦСКА стал обладателем бронзовых медалей по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ), а также выиграл финал Кубка России.

Владимир Федотов занимал пост главного тренера ПФК ЦСКА с 15 июня 2022 года по 3 июня 2024 года. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России и выиграла Кубок страны в сезоне 2022/23.