 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Беларусь Россия 1 5,5 x 4 2 1,65 Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,12 x 4,3 2 3,1 Баскетбол Лига ВТБ. Финал ЦСКА Зенит 1 1,45 x 2 2,75 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Уэльс 1 1,5 x 4,5 2 7,7 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Хорватия Чехия 1 2,1 x 3,45 2 3,65 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Италия Молдова 1 1,1 x 9,5 2 48 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Северная Македония 1 100 x 9,5 2 1,03 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Мальта 1 1,04 x 17 2 100
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Семин не увидел трагедии в уходе Марко Николича из ЦСКА

Семин заявил, что не считает уход Николича из ЦСКА серьезной проблемой
Юрий Семин отметил, что результаты Марко Николича в ЦСКА уступают достижениям его предшественника, Владимира Федотова
Бывший главный тренер &laquo;Локомотива&raquo; и сборной России
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России (Фото: Эрик Романенко/ТАСС)

Отставка Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА не является чем-то из ряда вон выходящим. Такое мнение «РБК Спорт» выразил бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«Почему он ушел, знает Евгений Гинер, но, я думаю, такой опытный человек, как он, разберется и найдет все плюсы и минусы ухода Николича. Я ничего не вижу в этом страшного, тренеры есть — и наши, и зарубежные, которые с большим удовольствием поедут работать в ЦСКА. ЦСКА будет двигаться вперед своим путем», — сказал Семин.

ЦСКА объявил об уходе Николича
Спорт
Марко Николич

По его мнению, результаты работы Марко Николича в ЦСКА уступают успехам предыдущего тренера армейского клуба Владимира Федотова. «Работа всегда оценивается после предыдущего тренера. Владимир Федотов выиграл серебряные медали и Кубок, Николич выиграл бронзовые медали и Кубок, поэтому он не превзошел Федотова по результатам», — заключил он.

Сегодня, 9 июня, ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера клуба. Он занимал эту должность с июня 2024 года.

Под руководством Николича в сезоне 2024/25 ЦСКА стал обладателем бронзовых медалей по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ), а также выиграл финал Кубка России.

Владимир Федотов занимал пост главного тренера ПФК ЦСКА с 15 июня 2022 года по 3 июня 2024 года. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России и выиграла Кубок страны в сезоне 2022/23.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео

Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии

ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину

В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео

Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации

В США самолёт потерпел крушение. Видео

Силовики задержали мэра Красноярска. Детали

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мельникова, Арина Кашина
Футбол ФК ЦСКА Марко Николич Юрий Семин
Материалы по теме
В ЦСКА заявили о разочаровании из-за ухода Николича
Спорт
Николич отказался называть деньги причиной своего ухода из ЦСКА
Спорт
ЦСКА объявил об уходе Николича
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 19:17
Умер один из создателей Apple Macintosh Билл Аткинсон Общество, 19:44
Какие интерьерные часы выбрать и где их разместить. Советы дизайнера Недвижимость, 19:42
Россиянка победила финалистку Олимпиады на старте турнира WTA в Лондоне Спорт, 19:40
Сборная Казахстана проиграла Северной Македонии в отборе ЧМ-2026 Спорт, 19:37
В России введут нормы по объему домашнего задания для школьников Общество, 19:32
Что известно об актерах старого и нового состава «Гарри Поттера» Общество, 19:30
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Sarex провел мероприятие по защите проектов цифровизации Пресс-релиз, 19:25
Мединский рассказал о правках Путина в стамбульском документе 2022 года Политика, 19:14
ЦБ призвал банки ограничить риски продажи жилья в рассрочку Недвижимость, 19:14
Цены самого дорогого жилья в продаже в Москве удвоились за пять лет Недвижимость, 19:14
«Биткоин-семья» после угроз спрятала ключи к кошельку на 4 континентах Крипто, 19:02
VOLT Energy представил первое энергетическое мороженое в линейке бренда Пресс-релиз, 19:01
Мединский рассказал о разговоре с убитым СБУ переговорщиком в 2022 году Политика, 18:59