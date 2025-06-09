Семин не увидел трагедии в уходе Марко Николича из ЦСКА
Отставка Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА не является чем-то из ряда вон выходящим. Такое мнение «РБК Спорт» выразил бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин.
«Почему он ушел, знает Евгений Гинер, но, я думаю, такой опытный человек, как он, разберется и найдет все плюсы и минусы ухода Николича. Я ничего не вижу в этом страшного, тренеры есть — и наши, и зарубежные, которые с большим удовольствием поедут работать в ЦСКА. ЦСКА будет двигаться вперед своим путем», — сказал Семин.
По его мнению, результаты работы Марко Николича в ЦСКА уступают успехам предыдущего тренера армейского клуба Владимира Федотова. «Работа всегда оценивается после предыдущего тренера. Владимир Федотов выиграл серебряные медали и Кубок, Николич выиграл бронзовые медали и Кубок, поэтому он не превзошел Федотова по результатам», — заключил он.
Сегодня, 9 июня, ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера клуба. Он занимал эту должность с июня 2024 года.
Под руководством Николича в сезоне 2024/25 ЦСКА стал обладателем бронзовых медалей по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ), а также выиграл финал Кубка России.
Владимир Федотов занимал пост главного тренера ПФК ЦСКА с 15 июня 2022 года по 3 июня 2024 года. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России и выиграла Кубок страны в сезоне 2022/23.
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