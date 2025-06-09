ЦСКА объявил об уходе Николича

Контракт Николича с ЦСКА был рассчитан еще на один сезон, но серб покинет команду — его контракт будет выкуплен. Греческие и сербские СМИ писали, что Николич возглавит АЕК

Марко Николич (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Московский ЦСКА объявил об уходе главного тренера Марко Николича.

«Марко принял решение покинуть клуб, в ближайшее время контракт будет выкуплен», — сообщила пресс-служба ЦСКА.

Также тренерский штаб покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

Серб возглавлял армейский клуб с лета прошлого года, его контракт был рассчитан еще на один сезон.

В этом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России, а в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял третье место.

Николич ранее работал в РПЛ в «Локомотиве» (2020-2021 годы) и выиграл с ним Кубок России.

Греческие и сербские СМИ сообщали, что Николич возглавит афинский АЕК.