ЦСКА объявил об уходе Николича
Московский ЦСКА объявил об уходе главного тренера Марко Николича.
«Марко принял решение покинуть клуб, в ближайшее время контракт будет выкуплен», — сообщила пресс-служба ЦСКА.
Также тренерский штаб покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.
Серб возглавлял армейский клуб с лета прошлого года, его контракт был рассчитан еще на один сезон.
В этом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России, а в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял третье место.
Николич ранее работал в РПЛ в «Локомотиве» (2020-2021 годы) и выиграл с ним Кубок России.
Греческие и сербские СМИ сообщали, что Николич возглавит афинский АЕК.
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