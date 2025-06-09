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Спорт ,  
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ЦСКА объявил об уходе Николича

Контракт Николича с ЦСКА был рассчитан еще на один сезон, но серб покинет команду — его контракт будет выкуплен. Греческие и сербские СМИ писали, что Николич возглавит АЕК
Марко Николич
Марко Николич (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Московский ЦСКА объявил об уходе главного тренера Марко Николича.

«Марко принял решение покинуть клуб, в ближайшее время контракт будет выкуплен», — сообщила пресс-служба ЦСКА.

Также тренерский штаб покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

ЦСКА анонсировал заявление по Николичу на фоне сообщений об уходе тренера
Спорт
Марко Николич

Серб возглавлял армейский клуб с лета прошлого года, его контракт был рассчитан еще на один сезон.

В этом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России, а в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял третье место.

Николич ранее работал в РПЛ в «Локомотиве» (2020-2021 годы) и выиграл с ним Кубок России.

Греческие и сербские СМИ сообщали, что Николич возглавит афинский АЕК.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА Марко Николич
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