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Фабрицио Романо сообщил об отказе Тухеля от переговоров с МЮ

Фабрицио Романо: Тухель отказался продолжать переговоры с «Манчестер Юнайтед»
Инсайдер сообщил, что покинувший «Баварию» Тухель не планирует искать новую команду этим летом. Ранее немец встречался с совладельцем МЮ и считался кандидатом на замену тен Хагу
Томас Тухель
Томас Тухель (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Немецкий тренер Томас Тухель решил взять паузу в карьере и не продолжать переговоры с «Манчестер Юнайтед» (МЮ), сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Тухель считался претендентом на замену Эрику тен Хагу, с которым команда показала худший результат в АПЛ за 34 года, но при этом выиграла Кубок Англии.

Журналист Bild Кристиан Фальк сообщил в воскресенье, что 4 июня Тухель встретился в Монако с совладельцем МЮ Джимом Рэтклиффом.

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Спорт
Томас Тухель

По данным Романо, 50-летний Тухель решил вообще не искать новую команду этим летом. Последним клубом немца была мюнхенская «Бавария», которую он покинул до окончания контракта из-за неудачных результатов.

МЮ примет решение о продолжении работы с тен Хагом в ближайшее время.

Тухель в качестве тренера работал в дортмундской «Боруссии», ПСЖ, «Челси» и других клубах.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Юнайтед Томас Тухель
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