«Манчестер Юнайтед» стал восьмым в АПЛ, показав худший результат за 34 года

«Манчестер Юнайтед» показал худший результат в АПЛ за 34 года

МЮ победил «Брайтон» со счетом 2:0, но в турнирной таблице его обошел «Ньюкасл». МЮ впервые за десять лет не попал в топ-6, но еще поборется за выход в Лигу Европы в финале Кубка Англии

Фото: Michael Steele / Getty Images

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) победил «Брайтон» в последнем туре Английской премьер-лиги (АПЛ), но занял в итоговой таблице восьмое место — это худший результат команды с 1990 года, когда она финишировала на 13-й строчке.

Матч в Брайтон-энд-Хов завершился со счетом 0:2. Голы забили Диогу Дало (73-я минута) и Расмус Хёйлунн (88).

МЮ набрал 60 очков, но по дополнительным показателям уступил седьмую строчку «Ньюкаслу».

Команда Эрика тен Хага не попала в еврокубки по результатам чемпионата, но сохраняет шансы пробиться в Лигу Европы по итогам финала Кубка Англии с «Манчестер Сити», который пройдет 25 мая.

Чемпионом Англии в четвертый раз подряд стал «Манчестер Сити».

Тен Хаг возглавил МЮ в 2022 году, в прошлом сезоне его клуб стал третьим в АПЛ и выиграл Кубок лиги.