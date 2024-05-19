«Манчестер Юнайтед» показал худший результат в АПЛ за 34 года
«Манчестер Юнайтед» (МЮ) победил «Брайтон» в последнем туре Английской премьер-лиги (АПЛ), но занял в итоговой таблице восьмое место — это худший результат команды с 1990 года, когда она финишировала на 13-й строчке.
Матч в Брайтон-энд-Хов завершился со счетом 0:2. Голы забили Диогу Дало (73-я минута) и Расмус Хёйлунн (88).
МЮ набрал 60 очков, но по дополнительным показателям уступил седьмую строчку «Ньюкаслу».
Команда Эрика тен Хага не попала в еврокубки по результатам чемпионата, но сохраняет шансы пробиться в Лигу Европы по итогам финала Кубка Англии с «Манчестер Сити», который пройдет 25 мая.
Чемпионом Англии в четвертый раз подряд стал «Манчестер Сити».
Тен Хаг возглавил МЮ в 2022 году, в прошлом сезоне его клуб стал третьим в АПЛ и выиграл Кубок лиги.
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