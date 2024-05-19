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«Манчестер Юнайтед» показал худший результат в АПЛ за 34 года

«Манчестер Юнайтед» стал восьмым в АПЛ, показав худший результат за 34 года
МЮ победил «Брайтон» со счетом 2:0, но в турнирной таблице его обошел «Ньюкасл». МЮ впервые за десять лет не попал в топ-6, но еще поборется за выход в Лигу Европы в финале Кубка Англии
Фото: Michael Steele / Getty Images
Фото: Michael Steele / Getty Images

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) победил «Брайтон» в последнем туре Английской премьер-лиги (АПЛ), но занял в итоговой таблице восьмое место — это худший результат команды с 1990 года, когда она финишировала на 13-й строчке.

Матч в Брайтон-энд-Хов завершился со счетом 0:2. Голы забили Диогу Дало (73-я минута) и Расмус Хёйлунн (88).

МЮ набрал 60 очков, но по дополнительным показателям уступил седьмую строчку «Ньюкаслу».

Команда Эрика тен Хага не попала в еврокубки по результатам чемпионата, но сохраняет шансы пробиться в Лигу Европы по итогам финала Кубка Англии с «Манчестер Сити», который пройдет 25 мая.

«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд победил в чемпионате Англии
Спорт
Фото:Naomi Baker / Getty Images

Чемпионом Англии в четвертый раз подряд стал «Манчестер Сити».

Тен Хаг возглавил МЮ в 2022 году, в прошлом сезоне его клуб стал третьим в АПЛ и выиграл Кубок лиги.

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Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Юнайтед Английская премьер-лига (АПЛ) Эрик тен Хаг

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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