Bild узнал о встрече совладельца «Манчестер Юнайтед» с Тухелем
Совладелец «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Джим Рэтклифф провел в Монако встречу с Томасом Тухелем, который считается главным кандидатом на замену Эрику тен Хагу во главе команды, сообщил глава отдела футбола Bild Кристиан Фальк в соцсети X.
Встреча прошла 4 июня. Тухель рассказал о том, что бы он сделал в случае назначения в МЮ и как разрешил бы ситуации с Джейдоном Санчо и Мейсоном Маунтом.
Тухель досрочно покинул «Баварию» в этом сезоне, в мюнхенском клубе его сменил Венсан Компани.
В мае The Times назвала немца претендентом на замену тен Хагу.
МЮ в минувшем сезоне занял восьмое место в АПЛ, показав худший результат с 1990 года. При этом команда смогла выиграть Кубок Англии, победив в финале «Манчестер Сити».
Санчо, купленный у «Боруссии» в 2021 году за €85 млн, в январе вернулся в Дортмунд в аренду и помог команде дойти до финала Лиги чемпионов. За МЮ Санчо не играл с конца августа после публичной ссоры с тен Хагом.
Маунт, которого МЮ приобрел у «Челси» прошлым летом за €64 млн, из-за травм провел только 20 матчей.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает