Bild узнал о встрече совладельца «Манчестер Юнайтед» с Тухелем

Встреча состоялась в Монако во вторник, на ней покинувший «Баварию» Тухель рассказал Джиму Рэтклиффу, чтобы он сделал на месте Эрика тен Хага

Томас Тухель (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Совладелец «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Джим Рэтклифф провел в Монако встречу с Томасом Тухелем, который считается главным кандидатом на замену Эрику тен Хагу во главе команды, сообщил глава отдела футбола Bild Кристиан Фальк в соцсети X.

Встреча прошла 4 июня. Тухель рассказал о том, что бы он сделал в случае назначения в МЮ и как разрешил бы ситуации с Джейдоном Санчо и Мейсоном Маунтом.

Тухель досрочно покинул «Баварию» в этом сезоне, в мюнхенском клубе его сменил Венсан Компани.

В мае The Times назвала немца претендентом на замену тен Хагу.

МЮ в минувшем сезоне занял восьмое место в АПЛ, показав худший результат с 1990 года. При этом команда смогла выиграть Кубок Англии, победив в финале «Манчестер Сити».

Санчо, купленный у «Боруссии» в 2021 году за €85 млн, в январе вернулся в Дортмунд в аренду и помог команде дойти до финала Лиги чемпионов. За МЮ Санчо не играл с конца августа после публичной ссоры с тен Хагом.

Маунт, которого МЮ приобрел у «Челси» прошлым летом за €64 млн, из-за травм провел только 20 матчей.