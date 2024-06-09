McDonald's предложил переименовать кафе в случае чемпионства «Эдмонтона»
Канадский McDonald's в соцсети X предложил капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду переименовать ресторан в его честь в случае победы в финале Кубка Стэнли.
«Эдмонтон» проиграл в гостях «Флорида Пантерз» первый матч финала со счетом 3:0, лучшим игроком матча признали российского вратаря хозяев Сергея Бобровского, который сделал 32 сейва.
«Коннор Макдэвид, как насчет такого: если ты вернешь кубок обратно в Канаду, мы поменяем название эдмонтонского McDonald's в McDavid's. Договорились?» — говорится в сообщении.
Макдэвид забросил 32 шайбы и сделал 100 передач в регулярном чемпионате, а в плей-офф записал на свой счет пять шайб и 26 передач в 19 играх.
Следующий матч серии пройдет на площадке «Флориды» 11 июня (3:00 мск).
«Эдмонтон» в последний раз выигрывал Кубок Стэнли в 1990 году, а последним канадским обладателем трофея был «Монреаль» в 1993-м.
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