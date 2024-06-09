McDonald's предложил переименовать кафе в случае чемпионства «Эдмонтона»

McDonald's: переименуем ресторан в McDavid's в случае чемпионства «Эдмонтона»

Канадские клубы не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года. В случае чемпионства «Ойлерз» сеть ресторанов быстрого питания предложила поменять название в Эдмонтоне в честь лидера команды Коннора Макдэвида

Коннор Макдэвид (Фото: Perry Nelson / USA Today Sports / Reuters)

Канадский McDonald's в соцсети X предложил капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду переименовать ресторан в его честь в случае победы в финале Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» проиграл в гостях «Флорида Пантерз» первый матч финала со счетом 3:0, лучшим игроком матча признали российского вратаря хозяев Сергея Бобровского, который сделал 32 сейва.

«Коннор Макдэвид, как насчет такого: если ты вернешь кубок обратно в Канаду, мы поменяем название эдмонтонского McDonald's в McDavid's. Договорились?» — говорится в сообщении.

Макдэвид забросил 32 шайбы и сделал 100 передач в регулярном чемпионате, а в плей-офф записал на свой счет пять шайб и 26 передач в 19 играх.

Следующий матч серии пройдет на площадке «Флориды» 11 июня (3:00 мск).

«Эдмонтон» в последний раз выигрывал Кубок Стэнли в 1990 году, а последним канадским обладателем трофея был «Монреаль» в 1993-м.