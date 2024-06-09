Чешский футболист пропустит Евро из-за падения с велосипеда
Полузащитник «Твенте» Михал Садилек не выступит на чемпионате Европы в составе сборной Чехии из-за травмы голени, которую получил в субботу в результате падения с велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии.
Садилек 7 июня отыграл товарищеский матч против Мальты (7:1), во втором тайме он надел капитанскую повязку.
Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек заявил, что травма Садилека ослабила команду. Полузащитник был одним из семи игроков сборной, которые участвовали в Евро-2020.
Всего на счету Садилека 24 матча и один гол за сборную.
На Евро чехи сыграют в одной группе с Португалией, Турцией и Грузией.
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