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Евро-2024 ,  
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Чешский футболист пропустит Евро из-за падения с велосипеда

Чешский футболист Михал Садилек пропустит Евро из-за падения с велосипеда
Сюжет
Евро-2024
Полузащитник Садилек после матча с Мальтой тренировался по индивидуальной программе. Во время поездки на велосипеде он травмировал ногу и теперь пропустит Евро. Тренер заявил, что эта травма ослабила сборную
Михал Садилек
Михал Садилек (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Полузащитник «Твенте» Михал Садилек не выступит на чемпионате Европы в составе сборной Чехии из-за травмы голени, которую получил в субботу в результате падения с велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии.

Садилек 7 июня отыграл товарищеский матч против Мальты (7:1), во втором тайме он надел капитанскую повязку.

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек заявил, что травма Садилека ослабила команду. Полузащитник был одним из семи игроков сборной, которые участвовали в Евро-2020.

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Всего на счету Садилека 24 матча и один гол за сборную.

На Евро чехи сыграют в одной группе с Португалией, Турцией и Грузией.

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Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 Чехия
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